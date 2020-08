Magenta Gaming: Zum Start drei Monate gratis & mit 91 Spielen

Bereits seit dem 24. August 2019 befand sich die Cloud-Gaming-Plattform Magenta Gaming der Telekom in einer geschlossenen Beta-Phase. Ab sofort ist der Service für alle buchbar: Für sieben Euro im Monat könnt ihr den Dienst testen, die ersten drei Monate gibt's dabei umsonst.

So funktioniert Magenta Gaming

Ähnlich wie Google Stadia oder Geforce Now ist Magenta Gaming ein sogenannter Cloud-Gaming-Dienst. Das bedeutet, dass Spiele nicht auf eurer eigenen Hardware laufen, sondern in einem leistungsstarken Rechenzentrum des jeweiligen Anbieters berechnet werden.

Per Stream wird das Ganze dann auf eure Endgeräte übertragen, sodass ihr - bis auf eine schnelle Internetanbindung - keine übermäßig starke Hardware mehr benötigt. So könnt ihr theoretisch also auch auf dem Smartphone oder dem Tablet PC-Spiele genießen, die möglicherweise nicht einmal auf dem eigenen Computer laufen würden. Neben Windows- und Mac-Rechnern werden auch Android-Geräte unterstützt.

Knapp 100 Spiele sind bereits enthalten

Auf der Webseite von Magenta Gaming findet sich eine Liste mit allen Titeln, die aktuell über den Service gestreamt werden können - auf den ersten Blick finden sich hier aber keine aktuellen AAA-Titel, sondern vermehrt kleinere Indie-Spiele, deutsche Produktionen und und auch ältere Spiele. Zu den namhaftesten Spielen gehören:

Magenta Gaming könnt ihr die ersten drei Monate für umme testen, danach kostet euch der Cloud-Gaming-Dienst 7 Euro monatlich.

Auf der digitalen gamescom 2020 ist die Telekom mit einem eigenen Messestand vertreten, bei dem ihr euch zusätzliche Infos zu Magenta Gaming besorgen oder auch 185 Demos anspielen könnt: