Mageseeker: League of Legends enthüllt sein neues Action-Rollenspiel

Die Ketten sind gesprengt: In The Mageseeker dreht sich alles um Magier Sylas, der in seiner pixeligen Form aus der Iso-Perspektive auf Feinde eindrischt. Das neue Action-Rollenspiel gehört zur Reihe A League of Legends Story , die bereits drei Spinoffs umfasst, beispielsweise Ruined King.

The Mageseeker: A League of Legends Story soll im Frühjahr 2023 erscheinen und wurde jetzt offiziell enthüllt. Im Trailer zusammen mit den beiden weiteren Spielen Convergence und Song of Nunu findet ihr auch ein wenig Gameplay (ab 0:38):

Wovon handelt The Mageseeker?

Der beliebte LoL-Held Sylas steht im Mittelpunkt von The Mageseeker, schließlich ist er genau das. In seiner Heimat Demacia ist Magie verboten, wenngleich die Mächtigen sich ebenjener bedienen, um ihre Macht zu festigen. Laut Pressemeldung dürfen Spieler eine Armee aus flüchtigen Magiern aufstellen und eine Revolution anführen .

The Mageseeker soll ferner ein actionreiches Fantasy-Spielerlebnis mit einer Handlung rund um Macht, Identität und Gerechtigkeit werden.

Was wir in den kurzen Gameplay-Schnipseln zu sehen bekommen, erinnert an ein klassisches Action-RPG oder auch MOBA, zumindest was Kampf und Perspektive betrifft, nur eben mit Pixel-Optik. Ob es ein Fortschrittssystem, erlernbare Skills und womöglich unterschiedliche Builds geben wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Allzu lange sollte es aber nicht mehr dauern, bis weitere Infos veröffentlicht werden. Immerhin ist es nicht mehr weit bis zum Frühling 2023, wenn The Mageseeker für PC und nicht näher genannte Konsolen erscheinen soll.

