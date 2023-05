Magic: The Gathering Arena startet nun doch viel früher auf Steam, als lange Zeit gedacht

Magic: The Gathering Arena erscheint am 23. Mai 2023 auf Steam.

Im Laufe der Jahre gab es viele Versuche, das größte Sammelkartenspiel der Welt, Magic: The Gathering, erfolgreich als PC-Version umzusetzen - die meisten konnten sich nicht im Mainstream durchsetzen.

Erst mit MTG Arena, das Ende 2017 in die Beta startete und im September 2019 seine Version 1.0 erhielt, konnte Wizards of the Coast einen Volltreffer landen, der bei hart gesottenen Fans als auch bei Gelegenheitsspielern Anklang fand.

Bislang konnten Spieler den Titel allerdings nur über den eigenen Launcher oder den von Epic Games starten. Im vergangenen Dezember bestätigten die Entwickler, dass für ihr Spiel auch ein Release auf Steam geplant ist, der jetzt überraschenderweise unmittelbar vor der Tür steht.

MTG Arena erscheint noch diesen Monat auf Steam

Das müsst ihr jetzt wissen: Falls ihr zu den Leuten gehört, die all ihre Spiele am liebsten über dieselbe Plattform spielen, sind das garantiert gute Nachrichten

Ein konkretes Release-Datum für MTG Arena auf Steam gibt es auch schon: In zwei Wochen, also am 23. Mai 2023, geht es los. Den Titel könnt ihr euch bei Steam bereits auf die Wunschliste packen.

Allerdings solltet ihr beachten, dass ihr weiterhin einen Account bei Wizards of the Coasts benötigt, um überhaupt spielen zu können. Für Leute, die bereits in MTG Arena hereingespielt haben, bedeutet das aber auch, dass sie problemlos zur Steam-Fassung wechseln können und all ihren Fortschritt behalten.

Ansonsten ändert sich aber nichts: MTG Arena bleibt weiterhin die beste Möglichkeit, um das Kartenspiel digital und online gegen echte Menschen zu spielen. Falls ihr bislang noch keine Erfahrungen gesammelt habt, dürfte jetzt zudem ein idealer Zeitpunkt für den Einstieg sein.

Anfang 2023 wurde die Erfahrung für neue Spieler nämlich massiv verbessert. Neue Spieler treffen jetzt dank Spark Rank-Feature auf gleichwertige Gegner, zudem gibt es eine Option, um nur mit den vorgegebenen Starter Decks anzutreten. So lassen sich die Grundlagen und verschiedenen Spielstile lernen, ohne von Profis mit Meta-Decks gnadelos überrollt zu werden.