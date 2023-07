1 Million Dollar für Saurons Ring: Die wohl wertvollste Magic-Spielkarte überhaupt sorgt für Wirbel

Ein Ring, sie zu beschenken: Eine einzige Spielkarte für Magic: The Gathering hat dieses Potenzial.

Erinnert ihr euch noch an die Glurak-Sammelkarte in den 90ern, die unter bestimmten Voraussetzungen sagenhafte 120 D-Mark wert gewesen ist? Wir alle wollten sie haben, aber seltsamerweise hatte sie immer nur angeblich dieser eine Junge in der Klasse, der sein Album in der großen Pause nicht öffnen wollte.

Magic-Fans können darüber nur lachen! Hier geht es um viel größere Summen, wenn seltene Karten angeboten werden. Aber auch Kenner der Materie dürften zumindest schlucken, sobald sie den Wert des nun aufgetauchten Exemplars vernehmen.

Millionär dank einer einzigen Magic-Karte?

Magic: The Gathering hat vor einigen Monaten eine Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern der Herr-der-Ringe-Lizenz bekanntgegeben, um neue Kartensets rund um die Welt von Mittelerde unter das Volk zu bringen. Eine davon wurde sogar exklusiv bei uns enthüllt.

Schon damals wurde bekannt, dass es die mächtigen Zauberringe in einer ganz speziellen Sonderausführung jeweils nur einmal weltweit geben wird. Die elbischen Ringe Nenya, Narya und Vilya dürften also schon einiges wert sein, aber die Spitzohren können diesmal nicht mit dem Herrn der Finsternis mithalten. Der Eine Ring, geschmiedet vom Dunklen Herrscher Sauron in den Feuern des Schicksalsberges … ach, ihr kennt die Story.

Dieses Unikat ist nun offenbar tatsächlich in einem Booster-Pack gefunden worden. Der auf Sammelkarten spezialisierte Händler Dave and Adam's bietet für diese Karte sagenhafte 1 Millionen Dollar. Damit reden wir hier über die wohl wertvollste Magic-Karte aller Zeiten.

Nur eine 9 von 10

Dabei ist die Karte nicht einmal perfekt, pff! Die renommierte Karten-Bewertungsplattform Professional Sports Authenticator hat ein Zertifikat für die Karte des Einen Rings ausgestellt und gerade einmal läppische 9 von 10 Punkten vergeben. Wir sind nicht neidisch, okay?!

Der Besitzer möchte laut The Wallstreet Journal anonym bleiben. Wir brechen jetzt mal nach Neuseeland auf und fragen nach einem Hobbit namens Beutlin oder Unterberg. Natürlich nur mit guten Absichten!

Vielleicht liest der anonyme Ringfinder ja hier mit. Hättest du Interesse an einem Treffen heute Nacht, irgendwo in einer dunklen Seitenstraße? Bring bitte die Karte mit, danke! Und an alle anderen Magic-Fans: Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Könnt ihr es nachvollziehen, dass eine einzelne Karte dermaßen viel Geld wert sein kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!