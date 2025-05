Magic: The Gathering - Das neue Set ist schon vor Release das erfolgreichste überhaupt, wir stellen eine neue Karte vor

Snow Villiers ist eine neue Karte in Magic: The Gathering und kommt aus einem absurd erfolgreichen Set.

Am 13. Juni erscheint das bislang am meisten verkaufte Set der Geschichte von Magic: The Gathering. Richtig gelesen, schon vor Release hat sich dieses Set öfter verkauft als jedes andere Set bisher. Das gilt auch für viele Crossover-Sets wie Herr der Ringe, Dungeons & Dragons oder Assassin's Creed.

Die Rede ist hier von einem Set zu Final Fantasy, das viele Inhalte aus der langjährigen JRPG-Reihe in Kartenform ins Spiel bringt. Ihr könnt hier haufenweise Charakter, besondere Fähigkeiten, Orte und Momente aus alles 16 Teilen von Final Fantasy wiederentdecken. Eine dieser Karten stellen wir euch heute vor:

Das ist Snow Villiers

Von Wizards of the Coast haben wir die Karte Snow Villiers erhalten, die wir euch ein wenig erklären wollen.

Snow feierte sein Debüt in Final Fantasy 13 und war auch in den beiden direkten Nachfolgern zu sehen. Also in Final Fantasy 13-2 und Lightning Returns: Final Fantasy 13. Das Design auf der Karte zeigt aber, wie Snow im ersten Teil der Trilogie aussieht. Er gehört zur Freundesgruppe rund um Protagonistin Lightning und ist mit ihrer Schwester Serah verlobt. Er hat einen sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt, und mit seiner Körpergröße sowie stahlharten Fäusten besitzt er auch alle Mittel, um diesem Drang nachzugehen. Bei MTG: Snow ist eine legendäre weiße Kreatur, die ihr mit drei Mana schon früh ins Spiel bringen könnt. Wirklich mächtig wird er aber, wenn er nicht alleine steht. Für jede andere Kreatur erhöht sich eine Stärke um 1. Eine überraschende Entscheidung, da Snow in den Spielen eher ein Tank ist als ein Damage Dealer. Mithilfe von Wachsamkeit müsst ihr Snow nicht tappen, sobald er angegriffen hat und er kann euch weiter verteidigen.

Final Fantasy in Magic: The Gathering

Bereits vor etwa einem Monat hat der Hasbro-CEO (der Mutterfirma von Wizards of the Coast) Chris Cocks in einem Investoren Call breitbrüstig von dem immensen Erfolg des neuen Sets berichtet. Wörtlich sprach Cocks davon, dass das Set schon Tag des Releases das meistverkaufte Magic-Set aller Zeiten sein wird.

Damit unterstreicht das Set abermals, dass sich Wizards Strategie mit den sogenannten Universe-Beyond-Sets mehr als auszahlt. Zunehmend werden dabei Karten-Sets herausgebracht, die in Kooperation mit gänzlich anderen großen Franchises entstehen. Bevor Final Fantasy einen neuen Rekord setzte, hat sich kein Set besser verkauft als Der Herr der Ringe.

Ein Vorteil gegenüber Herr der Ringe: Final Fantasy ist Standard-legal, während alle anderen Universe-Beyond-Sets eher in anderen Formaten zu Hause waren. Zwar ist Standard nicht unbedingt das verbreitetste Format (viele spielen inzwischen eher Commander), aber zum Beispiel im digitalen Ableger Arena ist das Standard-Format am populärsten und hat großen Einfluss auf die aktuelle Meta in MTG.

Damit zeigt Wizards of the Coast auch, dass Crossover immer größeren Einfluss auf das Spiel als Ganzes nehmen werden.