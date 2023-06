Magic: The Gathering: Wir enthüllen exklusiv eine neue Herr der Ringe-Karte

Wir enthüllen heute exklusiv eine neue Magic-Karte.

Während der sogenannten Spoiler-Season werden jede Menge neue Karten zu Magic: The Gathering enthüllt. Dieses Mal fällt diese Saison ganz besonders spannend für all jene aus, die Fans von Tolkiens-Werk sind und sich in Mittelerde zu Hause fühlen.

Das neue Set hört immerhin auf den Namen Geschichten aus Mittelerde und bringt sämtliche Helden, Orte, Artefakte oder Zauber ins Spiel, die ihr aus Der Herr der Ringe kennt. Dabei greifen die Designer vor allem die Geschichte rund um die Gefährten und Frodos Reise zum Schicksalsberg auf. Überschneidungen mit der Hobbit gibt es aber natürlich auch.

Das zeigt sich etwa an der Karte, die uns Wizards of the Coast vorzeitig zur Verfügung gestellt hat und die wir hier weltexklusiv zeigen dürfen: Es ist Glóin, Gesandter der Zwerge!

Wer ist Glóin?

Wenn ihr nur der Herr der Ringe kennt und euch mit der Vorgeschichte rund um Bilbo weniger auskennt, habt ihr von Glóin vielleicht nur am Rande gehört. In den Filmen wird aber Gimli nicht grundlos auch Glóins Sohn genannt. Es handelt es sich also um den Vater eines der wichtigsten Zwerge des gesamten Ringkrieges.

Doch bevor Gimli sich Frodo und den anderen anschloss, war auch Glóin auf Reisen. Dieser zählte immerhin zur 13-köpfigen Zwergengemeinschaft unter Thorin Eichenschild, als dieser gemeinsam mit Bilbo und Gandalf zum Erebor reiste. Die selbe Reise, auf der Bilbo schließlich auch Gollum den Einen Ring entriss.

Was kann Glóin in Magic?

Gloin könnt ihr als legendäre Kreatur einsetzen, um durch das Wirken historischer Zaubersprüche Schatz-Spielsteine zu erzeugen. Mit 3/3 bietet er außerdem für überschaubare Manakosten eine recht solide Verteidigung.

Was sind historische Karten? Wie in der Klammer beschrieben, handelt es sich bei historischen Zaubersprüchen um alle Karten, die entweder legendär sind, ein Artefakt oder eine Sage. Wenn ihr beispielsweise Glóin auf dem Feld habt und ihn mit Gimli's Axt ausrüstet (einem Artefakt), erzeugt Glóin einen Schatz. Aber Achtung! Dieser Effekt bezieht sich nicht auf legendäre Länder wie etwa die Minen von Moria, da Länder nicht als Zaubersprüche gelten.

Was sind Schatz-Spielsteine? Schatz-Spielsteine haben mit Glóin auf dem Spielfeld zwei Effekte. Einmal könnt ihr sie immer opfern, um ein Mana jeder Farbe zu erzeugen. Solange Glóin da ist, könnt ihr sie aber auch ausgeben, um eine Kreatur anzustacheln (was auch für Gegner oder Glóin selbst gilt).

Wie gut gefällt euch diese Karte und habt ihr schon ein Deck im Kopf, in der sie ganz besonders gut zur Geltung kommt? Schreibt es uns in die Kommentare!