Wenn ihr gern Magic zu viert spielt, gibt's jetzt ein ganz neues Spielformat extra für euch

Ihr wollt Magic spielen, aber habt nur diese drei Gestalten als Freunde? Kein Problem! Mit dem neuen Format könnt ihr auch abseits von Commander ein wenig Spaß zu viert haben.

Wer Magic: The Gathering spielt, kann das auf viele unterschiedliche Arten machen. Ihr könnt natürlich einfach euch ein Deck bauen und dann gegen einen Freund antreten. Doch verbreiteter und vor allem bei richtigen Turnieren auch erwartet sind bestimmte Spielformate.

Diese Formate haben sich in den letzten 32 Jahren gehörig gewandelt und es wurden stetig neue Spielweisen etabliert. Auch der Verlag Wizards of the Coast beobachtet das Spielverhalten seiner Kunden und aktualisiert gelegentlich die Auswahl an Formaten.

Jetzt wurde ein völlig neues Draft-Format namens Pick-Two Draft vorgestellt, das bald sowohl in MTG: Arena als auch bei offiziellen Turnieren gespielt wird. Und ihr könnt das Format natürlich auch privat mit euren Freunden ausprobieren – denn hier liegt seine eigentliche Stärke.