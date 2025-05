Malcolm Mittendrin: Muss ich für das Serien-Comeback die 151 originalen Folgen kennen? Bryan Cranston liefert die Antwort

Das originale Malcolm Mittendrin müsst ihr für die vier neuen Folgen nicht unbedingt gesehen haben, dann verpasst ihr aber so grandiose Momente, wie das Lauf-Duell von Vater Hal (Bryan Cranston). Bildquelle: 20th Century Studios/Disney

Die Kult-Sitcom Malcolm Mittendrin umfasst bereits sieben Staffeln und 151 Folgen. Jetzt wird aktuell an vier neuen Episoden gearbeitet, die irgendwann 2025 bei Disney Plus erscheinen sollen.

Doch müsst ihr für das Comeback der Familie Wilkerson die vorangegangene Serie kennen? Darauf wurde Bryan Cranston angesprochen, der in Malcolm Mittendrin Vater Hal spielt.

Seiner Meinung nach schadet es definitiv nicht, wenn ihr Malcolm Mittendrin noch im Kopf oder zumindest schon einmal gesehen hat (via Variety). Um den neuen Folgen etwas abzugewinnen, ist das aber nicht zwingend notwendig:

Wann genau das Serien-Revival von Malcolm Mittendrin startet, ist im Moment nicht bekannt. Tatsächlich steht noch nicht einmal fest, auf welchen Titel die neuen Episoden hören werden.

Wenn ihr also aktuell über einen Rewatch nachdenkt, könnte euch noch genug Zeit bleiben, um Malcolm Mittendrin nochmal von vorne zu gucken. Alle sieben Staffeln und 151 Folgen findet ihr im Streamingabo von Disney Plus.

1:22 Malcolm Mittendrin - Trailer zu Staffel 1-7 auf DVD

Falls ihr euch fragt, worum es in den vier neuen Episoden gehen wird: Zum 40. Hochzeitstag von Hal (Bryan Cranston) und Lois (Jane Kaczmarek) finden die Wilkersons nach Jahren wieder zueinander.

Malcolm (Frankie Muniz) hat mittlerweile selbst eine Tochter namens Leah (Keeley Karsten) und es gibt ebenso ein Wiedersehen mit Reese (Justin Berfield), Francis (Christopher Masterson) und Dewey (Caleb Ellsworth-Clark statt Erik Per Sullivan).

Für die Rückkehr ins chaotische Familienleben der Wilkersons hatte Bryan Cranston übrigens eine ganz eigene Idee, die es jedoch nicht in das Serien-Revival geschafft hat. Seiner Meinung nach hätte das Haus und die Nachbarschaft, wie wir sie aus Malcolm Mittendrin kennen, wie folgt aussehen sollen:

Meine Idee war, dass sie noch immer in der schäbigen, alten Bude leben, während die gesamte Nachbarschaft so heruntergekommen ist, dass die ganze Umgebung industrialisiert wurde, aber [die Wilkersons] haben sich durchgebissen und würden ihr Haus nicht ums Leben an diese Blutsauger verkaufen!

Ich habe also vorgeschlagen, dass wir eine Aufnahme zeigen, in dem unser Haus von riesigen Fabriken und Industrieanlagen umringt wird.