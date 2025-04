Malcolm Mittendrin: Das erste Bild zum großen Serien-Comeback nach fast 20 Jahren lässt Fan-Herzen höher schlagen

Jetzt gibt es das erste Wiedersehen mit Lois, Malcolm und Hal! Bildquelle: 20th Century Studios/Disney

Fast 20 Jahre ist es her, dass Malcolm Mittendrin mit sieben Staffeln auf dem Buckel endete und sich die Wilkersons in alle Himmelsrichtungen verstreuten. Jetzt steht ein kleines Serien-Comeback an, denn für einen Release auf Disney Plus werden vier neue Folgen produziert.

Wann genau es losgeht und wie das Revival der Kult-Sitcom überhaupt heißen wird, ist aktuell nicht bekannt. Dafür gibt es jetzt aber zumindest schon mal ein erstes Bild, das Hauptdarsteller Frankie Muniz persönlich auf Social Media geteilt hat.

Und das dürfte das Herz eines jeden Fans von Malcolm Mittendrin höher schlagen lassen: Auf dem Bild kommt es zu einer ersten Wiedervereinigung von Malcolm (Frankie Muniz), Vater Hal (Bryan Cranston) und Mutter Lois (Jane Kaczmarek).

Werft am Besten einfach mal selbst einen Blick darauf:

Was ihr zur Rückkehr von Malcolm Mittendrin wissen solltet

Interessiert ihr euch jetzt dafür, was genau es mit dem Serien-Revival auf sich hat, haben wir die wichtigsten Infos für euch wie folgt aufgelistet:

Das Comeback von Malcolm Mittendrin wird keine richtige neue Serie oder Staffel im klassischen Sinne, stattdessen werden nur vier neue Folgen produziert.

neue Serie oder Staffel im klassischen Sinne, stattdessen werden nur produziert. Der Release erfolgt exklusiv auf Disney Plus, ein Starttermin steht noch nicht fest.

Für das Revival ist mit Linwood Boomer der Schöpfer der ursprünglichen Serie verantwortlich. Die Regie übernimmt Ken Kwapis, der in der Vergangenheit bereits 19 Episoden von Malcolm Mittendrin inszenierte.

der Schöpfer der ursprünglichen Serie verantwortlich. Die Regie übernimmt Ken Kwapis, der in der Vergangenheit bereits 19 Episoden von Malcolm Mittendrin inszenierte. Neben Frankie Muniz, Bryan Cranston und Jane Kaczmarek kehren Justin Berfield als Reese und Christopher Masterson als Francis zurück.

und zurück. Erik Per Sullivan wird nicht als Dewey auftreten , da er die Schauspielerei schon lange aufgegeben hat. An seiner Stelle tritt Caleb Ellsworth-Clark in der Rolle auf.

, da er die Schauspielerei schon lange aufgegeben hat. An seiner Stelle tritt Caleb Ellsworth-Clark in der Rolle auf. Der jüngste Bruder Jamie ist mittlerweile längst erwachsen und wird von Anthony Timpano gespielt. Außerdem tritt Vaughan Murrae als Schwester Kelly auf, die schon im großen Serienfinale von Malcolm Mittendrin angeteast wurde.

Der offizielle Titel für die Rückkehr von Malcolm Mittendrin steht noch nicht fest.

Darum geht’s: Zum 40. Hochzeitstag von Hal und Lois finden die Wilkersons nach Jahren wieder zueinander. Malcolm hat mittlerweile selbst eine Tochter namens Leah, die von Keeley Karsten gespielt wird.

Malcolm Mittendrin lief zuvor von 2000 bis 2006 und kam bisher auf sieben Staffeln und 151 Episoden. Dabei handelt es sich zweifelsohne um eine absolute Kult-Sitcom der 2000er wie zum Beispiel auch How I Met Your Mother oder Scrubs.

Apropos Scrubs: Auch für die Comedy-Serie um die (mittlerweile nicht mehr ganz so) jungen Ärzte ist eine Rückkehr geplant. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.