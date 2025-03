»Unverschämt dumm« - Die ersten Reaktionen zum Minecraft-Film fallen positiver aus als befürchtet

Hauptdarsteller Jack Black spielt in seiner Freizeit auch gerne Videospiele. Bildquelle: Warner Bros.

Die Live-Action-Adaption des Videospiels Minecraft wird bereits vor Kinostart heiß diskutiert. Denn das Aussehen des Films orientiert sich zwar an der Videospiel-Vorlage, verwendet aber viel CGI für die »blockigen« Kreaturen. Auch der erste Trailer lies damals eine furchtbare Lizenzverwurstung vermuten.

Jetzt haben die ersten Kritiker den Film gesehen und sind sich einig: Ein Minecraft Film kommt mit einem großen Spaßfaktor daher!

2:28 Ein Minecraft Film: Im neuen Trailer erobern süße Pandas die Herzen der Fans

Darum geht’s: Garrett »The Garbage Man« Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emmy Myers) und Dawn (Danielle Brooks) gelangen durch ein mysteriöses Portal in eine fremde Umgebung.

Um den Weg zurück zu finden, brauchen sie die Hilfe des erfahrenen Crafters Steve (Jack Black), der sich in der Klötzchenwelt nur allzu gut auskennt.

Ein Minecraft Film startet am 3. April 2025 hierzulande in den Kinos.

Auf Rotten Tomatoes und IMDb sind derzeit noch keine Bewertungen hinterlegt. Auch auf Metacritic ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Zahl zu finden.

Dennoch teilen bereits einige Journalisten auf der sozialen Plattform X (ehemals Twitter) ihre Meinungen.

Was mögen die Kritiker? Es werden vor allem der Humor und die schauspielerischen Leistungen von Jack Black und Jason Momoa gelobt. Auch die Leichtigkeit des Films kommt gut an, denn der nimmt sich nicht allzu ernst.

Welche Probleme gibt es? Die größten Schwierigkeiten hat der Film bei der Ausarbeitung der Geschichte und Charaktere, denn die kommt neben dem Witz etwas zu kurz.

Hier sind einige Beispiele:

Ein Minecraft Film ist dazu bestimmt, ein Kult-Klassiker zu werden, so wie es Napoleon Dynamite und Nacho Libre geworden sind. Jared Hess lässt seine verrückte, schräge, überdrehte, zufällige, dumme und insgesamt dämliche Kreativität in Minecraft einfließen. Es ist vielleicht kein guter Film... aber es ist ein lustiger Film. - Zach Pope , Verifizierter Kritiker auf Rotten Tomatoes

Ich bin kein Minecraft-Spieler, aber ich bin ein Jared-Hess-Typ - und Ein Minecraft Film ist wie ein schräger, skurriler, Was zur Hölle -Fiebertraum. Jack Black ist so durchgeknallt, wie man es erwarten würde, aber Jason Momoa ist urkomisch als verwaschener Gamer, der sich selbst zu ernst nimmt. - Chris Killian , ComicBook.com

Wow! Ich mochte das seltsame kleine Juwel, das Ein Minecraft Film ist, wirklich. Ich habe angenommen, dass ich nicht zur Zielgruppe gehöre, aber mit Jared Hess [Regisseur] hat der Film etwas Pfiffiges, Ausgefallenes und wirklich Lustiges an sich. Ein Videospielfilm mit Napoleon-Dynamite-DNA. - Ash Crossan , ScreenRant

Eine Schweinearmee gibt es im Minecraft-Film übrigens auch. Bildquelle: Warner Bros.

Ein Minecraft Film ist UNGLAUBLICH GUT und entspricht zu 100 Prozent dem, was man in *diesem* großen MINECRAFT-Film erwarten würde. Jack Black und Jason Momoa tragen die Komödie und ihre Jumanji-ähnliche Geschichte. Die Grafik ist perfekt umgesetzt und es gibt auch einige lustige Anspielungen auf das Spiel (und Cameos)! - Chris Gallardo, The Hollywood Handle

Der Minecraft-Film funktioniert in jeder Hinsicht. Urkomisch, charmant und der ideale Familienfilm! Jack Black und Jason Momoa sind hier auf dem Höhepunkt des Wahnsinns und liefern ihre besten Leistungen seit Jahren ab. Ich bin schockiert, aber das ist eine große Empfehlung - EJ Moreno, Flickering Myth und verifizierter Kritiker bei Rotten Tomatoes

Ein Minecraft Film macht verdammt viel Spaß, und der für Regisseur Jared Hess typische unbeholfene/zufällige Humor hat mich mehrmals zum Lachen gebracht. Die VFX sind beeindruckend, auch wenn die Menschen herausstechen. Die größten Fehler liegen in der Geschichte und den unterentwickelten Hauptdarstellern. Dennoch ist er ziemlich unterhaltsam. - Cris Parker, Verifizierter Kritiker bei Rotten Tomatoes

Ein Minecraft Film ist mit Abstand der schlechteste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Nicht ein Tropfen davon ist unterhaltsam, abgesehen von Jennifer Coolidge, deren Rücken davon brechen muss, dieses Durcheinander hochhalten zu müssen. Schreckliche Handlung und Drehbuch, wenn man das so nennen kann. - Jasmine Valentine, Dexerto