Manor Lords zeigt einzelnes neues Bild - und das verrät mehr übers Aufbauspiel, als man denkt

Wer beim neuen Keyart von Manor Lords genau hinschaut, entdeckt ein interessantes Detail zum Mittelalter-Aufbauspiel.

Wenn wir an das Mittelalter denken, dann steigen uns sofort bestimmte Bilder in den Kopf: Burgen, Katapulte, Belagerungen. Aber auch: fahrende Ritter, Landidylle, funkenstiebende Schmieden. Der aktuell größte Aufbauspiel-Geheimtipp des Jahres 2024 wird zumindest vorerst nur eine dieser Fantasien bedienen.

Denn Entwickler Slavic Magic hat kürzlich das offizielle Keyart von Manor Lords ausgetauscht und ein genauerer Blick zeigt: Die imposante Burg aus der früheren Grafik ist verschwunden! Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schreiben die Macher: »Wir haben versucht, den Kern beizubehalten, aber sichergestellt, das Setting des Spiels besser wiederzugeben.«

Was sich geändert hat

Zur Erinnerung, früher sah die Werbegrafik folgendermaßen aus:

Das frühere Keyart von Manor Lords zeiugt dieselbe Szene mit anderen Gebäuden.

Was hat sich im Einzelnen verändert?

Statt der im Bau befindlichen Burg mit massiven Steinmauern, mehreren Türmen und einem Bergfried gibt es jetzt eine mittelalterliche Stadt zu sehen.

zu sehen. Die umliegenden Gebäude und Scheunen wurden leicht überarbeitet und ähneln nun mehr den Ingame-Bauwerken.

wurden leicht überarbeitet und ähneln nun mehr den Ingame-Bauwerken. Der auf dem Pferd sitzende Ritter trägt nun Helm, Beinpanzer und Kettenhemd statt Plattenpanzer und Umhang, sein Pferd hat keinen farbigen Turnier-Überwurf mehr, sondern ein eher praktisches, für Reisen geeignetes Zaumzeug.

statt Plattenpanzer und Umhang, sein Pferd hat keinen farbigen Turnier-Überwurf mehr, sondern ein eher praktisches, für Reisen geeignetes Zaumzeug. Rauchschwaden steigen jetzt nur noch von der Stadt auf.

Die Veränderungen passen zu vergangenen Aussagen von Slavic Magic, laut derer historische Authentizität höchste Priorität bei der Entwicklung des Spiels hat. Die für einige Wochen verfügbare Demo von Manor Lords hat das schon ganz gut gezeigt, wie ihr in unserem selbst aufgenommenen Gameplay-Überblick sehen könnt:

1:44 Manor Lords: Ein erster Blick auf die wunderschöne Spielwelt

Was bedeuten die Veränderungen?

Mit Blick auf den Tausch von Burg und Stadt sowie den Kommentar der Entwickler, damit das Setting besser wiederzugeben, scheint nunmehr klar: In Manor Lords werdet ihr vor allem kleine Siedlungen bis mittelgroße Städte bauen dürfen. Die können wohl zwar von Mauern umringt sein, mit Stronghold-artigen Belagerungsschlachten samt Katapulten und Co. solltet ihr aber wohl nicht rechnen.

Manor Lords scheint eher den Weg eines Kingdom Come: Deliverance zu gehen, sowohl die Optik als auch der Anspruch an ein annähernd realistisches Mittelalter erinnern daran. Für Fabiano ist es dennoch (oder gerade deswegen?) bereits jetzt sein Highlight 2024:

Tatsächlich hat Entwickler Slavic Magic in einem Beitrag vom 3. November 2021 schon einmal zur Burgen-Thematik Stellung bezogen: Damals war der Burgenbau für die Zeit nach dem Early-Access-Launch geplant. Aktuell ist unbekannt, ob diese Information noch aktuell ist; wir haben beim Entwickler nachgefragt, warten aber noch auf eine Antwort.

Am 26. April 2024 erscheint Manor Lords in einer Early-Access-Version. Dann wird es auch direkt im Game Pass von Microsoft verfügbar sein. In den Steam Wishlists befindet sich der Titel seit Monaten in den Top 10, aktuell ist es das viertmeisterwartete Spiel der Steam-User hinter The Finals, The Day Before und Hades 2.