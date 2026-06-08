Nach 13 Versuchen bekommt Manor Lords ein neues Update, das für Ordnung auf den Straßen eurer Siedlung sorgen soll

Das neue Beta-Update für Manor Lords krempelt die Wegfindung um und bringt intelligente Formationen für eure Truppen auf den Straßen der Siedlung.

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Peter Bathge
08.06.2026 | 12:25 Uhr

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Manor Lords überarbeitet die Wegfindung. Das Mittelalter-Aufbauspiel hat einen neuen Beta-Patch auf Version 0.8.078 erhalten. Was steckt in den Patch Notes? (Bild: SteamOXYmor3) Manor Lords überarbeitet die Wegfindung. Das Mittelalter-Aufbauspiel hat einen neuen Beta-Patch auf Version 0.8.078 erhalten. Was steckt in den Patch Notes? (Bild: Steam/OXYmor3)

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Die Weiterentwicklung des Aufbauphänomens Manor Lords erreicht den nächsten Meilenstein. Nach intensiver Entwicklungsarbeit steht ein neues Beta-Update zum Download auf Steam bereit.

Version 0.8.078 konzentriert sich auf die Mechanik unter der Haube, die das Zusammenleben und den Kampf in eurer Siedlung beeinflusst. Wer bisher mit stauenden Ochsen oder verwirrten Soldaten kämpfen musste, darf aufatmen.

Alle deutschen Patch Notes findet ihr wie immer ab Seite 2.

Intelligentere Routen und neue Formationen

Entwickler Slavic Magic hat vor dem Release der neuen Version die Studio-interne Version von Manor Lords satte 13 Mal aktualisiert. Erst nach all diesen Iterationen war 0.8.078 bereit zur Veröffentlichung - und trotz Early-Access-Status des Spiels nur als Beta-Version.

Das größte Kopfzerbrechen bereitete das Zusammenspiel aus Wegfindung, Kollisionsabfrage und Spielgeschwindigkeit. Weil das Spiel jeden Bewohner einzeln berechnet, führt der Zeitraffer zu enormer Last für den Prozessor.

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Genre: Strategie

Release: 2026 (PC)

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