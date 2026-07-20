Manor Lords bekommt eine Art Endgame-Monument! Das nächste Update hat es in sich

Eure Dorfkirche in Manor Lords kann sich bald in ein richtig imposantes Gebäude verwandeln.

Manor Lords reift weiterhin im Early Access. Das Aufbauspiel ist seit 2024 in einer frühen Version spielbar und soll mit der Zeit immer besser werden. Bald ist es auch wieder so weit und das nächste richtig große Update steht vor den Burgtoren!

Was damit so alles in Spiel Einzug hält, haben der Chefentwickler und sein Team jetzt angekündigt. Es ist eine ganze Menge und einiges davon sollte die grundlegende Spielmechanik von Manor Lords vertiefen. Beeindruckend ist aber auch eines der wohl größten Bauwerke, die es in Manor Lords bisher gibt.

Damit sollte im Endgame nochmal eine knackige Bauherausforderung auf euch warten.

16:56 Manor Lords - Nachtest: Das Mittelalter-Strategiespiel muss sich jetzt endlich entscheiden!

Autoplay

Die Liste an neuen Inhalten ist recht lang und vieles davon stimmt die Community durchaus positiv, die sich einige der neuen Features bereits lange wünscht. Fangen wir direkt mit dem dicksten Brocken an:

Die neue Kirche

Mit der großen Steinkirche kommt ein Upgrade für die Kirche ins Spiel, das im Endgame das Stadtbild aufwerten soll, aber wohl auch eine ganz schöne Bauherausforderung wird. Es ist wohl das größte Gebäude im Spiel, wenn man einmal die modulare Burg weglässt, die ebenfalls haufenweise Ressourcen verschlingen kann – wenn man sie denn so groß haben will wie möglich.

Die Kirche am Horizont überragt alle anderen Gebäude.

Der Bauhof

Zusammen mit der Kirche als neuem Bauprojekt wird auch der Bauhof ins Spiel eingebaut (auf Englisch Construction Yard ). Hier könnt ihr eure Dorfbewohner zu hauptberuflichen Bauarbeitern ausbilden, die mit dem neuen Update für fortgeschrittene Bauprojekte benötigt werden. Dazu gehört etwa auch die neue Steinkirche.

Solche Projekte dauern darüber hinaus spürbar länger als normale. Zumal die professionellen Bauarbeiter einfache Bauprojekte nochmal zusätzlich beschleunigen. Der Bauhof verfügt darüber hinaus über bessere Karren, auf denen auch mehrere Baumstämme auf einmal transportiert werden können.

Kühe und Käse

Neben Schafen dürft ihr bald auch Kühe auf euren Weiden halten. Kühe geben Milch, die Käsemacher in ihren Häusern zu Käse verarbeiten – eine neue, fortgeschrittene Nahrungsressource. Ihr könnt die Rinder aber natürlich auch einfach zum Metzger schicken. Weiden sind dafür bald nicht mehr umsonst, sondern müssen mit Holz umzäunt und um einen Winterstall ergänzt werden.

Darüber hinaus kostet euch das Halten von Tieren bald Ressourcen. Die Tiere müssen nämlich gefüttert werden. Am besten geht das mit Hafergarbe. Diese neue Feldfrucht kann mit dem neuen Update angebaut und zu Hafer verarbeitet werden.

Kühe erweitern das kulinarische Angebot eures Dorfes.

Saisonale Arbeiter

Das Update führt eine Möglichkeit ein, die Arbeitskräfte eines Betriebs ja nach Saison unterschiedlich zu verteilen. Das verringert vor allem das Micromanagement. Beispielsweise werden auf diese Weise automatisch Arbeiter von der Sammelhütte abgezogen, wenn im Winter ohnehin keine Beeren im Wald wachsen. Die können stattdessen an anderer Stelle aushelfen.

Neue Karte

Als abschließendes Bonbon kommt mit dem Update noch eine weitere Karte ins Spiel. Die nennt sich Wide Valley und bietet ein recht offenes Gebiet, das von zwei Flüssen durchquert wird, die irgendwann aufeinander treffen.

Wann kommt das alles?

Das Update wird wie sonst auch zuerst auf dem Beta-Branch von Manor Lords getestet. Das soll bereits Ende Juli passieren. Falls dann alles glattgeht, folgt im August ein Release im Haupt-Branch von Manor Lords. Ab dann sind die Inhalte also fest in das Spiel integriert.

Während die Kirche als eine Art Endgame-Projekt hinten raus Spieler länger beschäftigen könnte, sollten die neuen Tier- und Nahrungsmechaniken das grundlegende Spielgerüst ein wenig vertiefen. Wann Manor Lords fertig wird, ist noch unklar. Die Community ist langsam durchaus ein wenig ungeduldig. Ein hoffentlich fehlerfreies Update mit neuen Inhalten wird jedoch wieder einige Wogen glätten.