»Es ist wie Cheating« - Neuer Shooter Marathon hat bereits vor Release eine gewaltige PC-Kontroverse am Hals

Cheating in Multiplayer-Shootern ist ein No Go - da sind sich wohl alle redlichen Seelen unter uns einig. Umso mehr verwundert es, dass Marathon genau mit diesem Begriff gerade assoziiert wird.

Was ist passiert? Ganz einfach: Der neue Shooter der Destiny-Entwickler Bungie besitzt ein Feature namens Aim Magnetism . Diese Funktion soll sicherstellen, dass auch Konsolenspieler, die mit dem Controller zielen, eine Chance auf Abschüsse haben.

Aber auf dem PC, wo eine hochpräzise Maus zum Einsatz kommt? Da ist das Feature nicht nur unnötig, für viele Fans fühlt es sich wie cheaten an .

Nützliche Hilfe oder schon Cheaten?

Aim Magnetism in Marathon funktioniert so, wie es der Name vermuten lässt: Beim Schießen sorgt ein im Hintergrund laufender Algorithmus dafür, dass die Kugeln selbst bei nicht genauem Zielen trotzdem den Gegner treffen.

Das klingt für euch verdächtig nach einem Aimbot? Kein Wunder, die Funktionsbeschreibung erinnert stark an die Cheat-Programme, die seit Jahrzehnten im kompetitiven Multiplayer für Ärger sorgen.

Hier seht ihr, wie der Aim Magnetism in Marathon ausschaut:

Das hat keinen Platz in einem ernsthaften PvP-Shooter

Mit den obigen Worten beschreibt der Reddit-User skamaz11, von dem das Video stammt, seine Gefühle zum Aim Magnetism. Und er steht mit dieser Meinung nicht alleine da. Viele User pflichten ihm bei und finden in den Kommentaren ebenfalls deutliche Worte:

Es sieht wirklich so aus, als würde er schummeln. Das ist unglaublich lächerlich. - illnastyone

- illnastyone Wenn ich den Kampf gewinne, fühlt es sich unverdient und unbefriedigend an, und wenn ich verliere, habe ich das Gefühl, dass ich um den Sieg betrogen wurde. - ech87

- ech87 Kein Voice-Chat und jetzt das? Ich habe den ganzen Hype um dieses Spiel verloren. - PopularButLonely

Zum Abschluss noch ein weiteres Video-Beispiel gefällig?

In der derzeit laufenden Alpha-Phase auf dem PC ist Aim Magnetism standardmäßig eingeschaltet. Ihr könnt das Feature zwar deaktivieren, nehmt dann aber einen derzeit gewaltigen Nachteil gegenüber euren Kontrahenten in Kauf.

Derzeit ist aber auch das wichtige Stichwort: Angesichts der derzeitigen Aufregung rund um das Thema ist nicht auszuschließen, dass das Team bei Bungie noch einmal bei der Zielhilfe nachjustiert. Auch andere Aspekte des Spiels dürften sich dank des Feedbacks der Community bis zum Release noch stark verändern. Das letzte Wort zum Thema Aim Magnetism ist also noch lange nicht gesprochen.