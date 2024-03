»Ich dachte erst, es sei real« - Marvel 1943 wirkt wie ein Film, doch der Trailer zeigt Ingame-Grafik

In Rise of Hydra soll die Story im Mittelpunkt stehen. Schauplatz ist Frankreich im Zweiten Weltkrieg.

Mit Marvel 1943: Rise of Hydra wurde im Rahmen der GDC State of Unreal 2024 ein brandneues Action-Adventure von Uncharted-Erfinderin Amy Hennig und ihrem Studio Skydance New Media enthüllt.

Und obwohl es noch kein echtes Gameplay zu sehen gab, ist die erste gezeigte Cutscene äußert beeindruckend und sorgt für ein großes Echo in den sozialen Medien. Aber seht erstmal selbst:

2:25 Der Trailer zu Marvel 1943: Rise of Hydra gilt bereits ohne Gameplay als kleines Grafik-Wunder

Was ist daran so erstaunlich?

Die Szenen im Trailer wirken für viele User auf den ersten Blick wie echte Aufnahmen oder aufwändig gerenderte Szenen. Vor allem die Gesichtsanimationen wirken extrem lebensecht.

Doch es ist keine CI-Trickserei im Spiel: Das Material ist tatsächliche Ingame-Grafik und in Echtzeit auf Basis der neuesten Version von Unreal Engine 5 berechnet. Hennig selbst sagt dazu:

Die Leute glauben es vielleicht nicht, aber das hier ist keine maßgeschneiderte Tech-Demo für die Show. Das ist unser Spiel. Was man hier sieht, läuft in Echtzeit in UE5. Das ist nicht einfach nur Schall und Rauch.

Viele Fans beeindruckt die Technik enorm. Der Influencer NIB kommentiert: »Ich dachte wirklich im ersten Moment, das sei real.« Gamer Core schreibt: »Wir bekommen hier nahezu fotorealistische Grafik. Erschreckend und fantastisch!«

Zum Einsatz kommen folgende Features der UE 5.4

Nanite

Lumen

Metahuman

Adaptive Tesselation

Heterogenous Volumes

Was für ein Spiel wird Rise of Hydra?

Die Entwickler bezeichnen ihr Spiel als Marvel-Action-Adventure im Zweiten Weltkrieg mit Story-Fokus. Es gibt ein Ensemble von spielbaren Helden, für die man echte Darsteller gecastet hat.

Bestätigt sind eine WW2-Version des Black Panther (Großvater von T'Challa), Captain America (Steve Rogers) und seine Kampfeinheit der Howling Commandos sowie Howard Stark. Schauplatz der Handlung ist Frankreich und der dortige Widerstands gegen die Nazis.

Weitere Details zum Spiel gibt es noch nicht, der Release ist für 2025 geplant. Ob es sich um ein reines Singleplayer-Spiel handelt oder Multiplayer- und Service-Elemente geplant sind, bleibt unklar.

Wer ist die Frau hinter dem Projekt?

Amy Hennig wechselte 2019 von EA zu Skydance Media und arbeitet dort neben Marvel 1943: Rise of Hydra nun auch an einem Star-Wars-Spiel mit Lucasfilm Games.

Hennig war zuvor als Chef-Autorin und Director für berühmte Serien wie Legacy of Kain/Soul Reaver tätig und gilt als kreativer Kopf hinter der Uncharted-Reihe.

2014 wechselte sie zu Visceral Games, um eine neue Star-Wars-Open-World zu machen, doch EA beerdigte das Projekt drei Jahre darauf. Die 59-jährige gilt als Koryphäe der Spiele-Branche in Sachen Story-Spiele und Writing.