Marvel kündigt zwei neue Avengers-Filme an - kommen 2025 ins Kino

Marvel-Fans dürfen sich freuen: Auf der diesjährigen San Diego Comic-Con gab Präsident der Marvel Studios Kevin Feige nicht nur einen Überblick über die Phasen 4 und 5, sondern teaserte bereits Phase 6 an - und kündigte direkt zwei neue Avengers-Filme an. Wir fassen alle bekannten Infos für euch zusammen.

Zwei neue Avengers-Filme kommen 2025

Avengers: The Kang Dynasty und Avengers: Secret Wars lauten die Titel der beiden Neuankündigungen, die auf der Comic-Con jeweils mit einem Logo angeteasert wurden. The Kang Dynasty kommt im Mai 2025 und Secret Wars im November 2025 in die Kinos. Sehr viel mehr ist über die neuen Avengers-Abenteuer noch nicht bekannt - weder Story, noch Besetzung wurden angekündigt.

Der Titel des ersten Films lässt aber vermuten, dass es ein Wiedersehen mit Jonathan Majors in seiner Rolle als Superschurke Kang der Eroberer geben wird. Zum ersten Mal konnten wir im Staffelfinale von Loki einen Blick auf ihn erhaschen. Obwohl sein Auftreten im MCU lange auf sich warten ließ, ist er ein wichtiger Teil der Marvel-Comics und Wiedersacher der Avengers und der Fantastischen Vier. Kang soll bereits in Phase 5 zurückkehren und einen Auftritt in Ant-Man and the Wasp: Quantumania haben.

Secret Wars lässt sich noch weniger in die Karten schauen, aber Fans der Comics dürfte der Begriff etwas sagen. Hierbei handelt es sich nämlich um eine Reihe mit zwölf Bänden, in der es um einen Kampf zwischen Helden und Schurken geht, der sich auf dem außerirdischen Planeten »Battleworld« abspielt. Die Avengers werden auf jeden Fall vertreten sein. Auf welche weiteren Helden und Bösewichte wir uns außerdem freuen können, bleibt noch abzuwarten.

Ende Phase 4 und Überblick Phase 5

Marvel-Präsident Kevin Feige kündigte nicht nur die neuen Avengers-Filme an, sondern gab zunächst auch noch einen Überblick über die Phasen 4 und 5. Mit den Disney-Plus-Serien She-Hulk (17. August 2022) und Black Panther: Wakanda Forever (11. November 2022) erreicht die vierte Phase des MCU ihr Ende.

Wie Phase 5 aussehen soll, steht bereits fest. Dem Comic-Con-Publikum wurde ein Zeitstrahl mit allen Filmen und Serien und ihrem Releasezeitraum präsentiert.

Was wird Teil von Phase 5?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17. Februar 2023)

(17. Februar 2023) Secret Invasion (Frühjahr 2023)

(Frühjahr 2023) Guardians of the Galaxy Volume 3 (5. Mai 2023)

(5. Mai 2023) Echo (Sommer 2023)

(Sommer 2023) The Marvels (28. Juli 2023)

(28. Juli 2023) Loki - Staffel 2 (Sommer 2023)

(Sommer 2023) Blade (3. November 2023)

(3. November 2023) Ironheart (Herbst 2023)

(Herbst 2023) Agatha: Coven of Chaos (Winter 2023/2024)

(Winter 2023/2024) Captain America: New World Order (3. Mai 2024)

(3. Mai 2024) Daredevil: Born Again (Frühjahr 2024)

(Frühjahr 2024) Thunderbolts (26. Juli 2024)

Ausblick auf Phase 6

Der Startschuss fällt am 8. November 2024 mit Fantastic Four. Die beiden Neuankündigungen Avengers: The Kang Dynasty und Avengers: Secret Wars sollen das Ende von Phase 6 einläuten.

Neben den bereits angekündigten Filmen, zeigte Kevin Feige auch noch weitere Release-Daten von Phase 6. Was sich dahinter verbirgt, ist allerdings noch nicht bekannt:

Herbst 2024

8. November 2024 (Fantastic Four)

Herbst 2024

Winter 2024

Winter 2025

Frühjahr 2025

Frühjahr 2025

2. Mai 2025 (Avengers: The Kang Dynasty)

Sommer 2025

Sommer 2025

7. November 2025 (Avengers: Secret Wars)

