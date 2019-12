Marvel bestätigt: Deadpool 3 mit Ryan Reynolds ist offiziell in Arbeit

Nach dem Kauf von 20th Century Fox durch Disney stand für Marvel-Chef Kevin Feige recht bald fest: Der rüpelhafte und rücksichtslose Anti-Held Deadpool mit Ryan Reynolds bleibt so wie er ist auch im Marvel Cinematic Universe bestehen. Jetzt endlich erfolgt nach diversen Gerüchten die offizielle Bestätigung: Marvel arbeitet an Deadpool 3 mit Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds verkündete in der Weihnachtsshow Live With Kelly and Ryan selbst die freudige Botschaft und bestätigte, dass das alte Team nun auch am dritten Teil der Comicverfilmung arbeite. Demnach werden die beiden Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick wohl auch den dritten Teil verfassen. Über die Handlung wollte Reynolds derweil noch nichts verraten. Auch ein konkreter Kinostart steht bislang noch nicht fest.

Die Zukunft des MCU in Film & Serie

Inzwischen hat Marvel seine Pläne für das MCU im Jahr 2020 und darüber hinaus bekannt gegeben. Erstmals teilt sich das Superhelden-Geschehen gleichermaßen auf Kinofilme und TV-Serien (auf Disney+) auf:

Black Widow - Kinostart: 30. April 2020

- Kinostart: 30. April 2020 The Falcon & The Winter Soldier - Serien-Start: Herbst 2020 auf Disney+

- Serien-Start: Herbst 2020 auf Disney+ The Eternals - Kinostart: 05. November 2020

- Kinostart: 05. November 2020 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Kinostart: 11. Februar 2021

- Kinostart: 11. Februar 2021 WandaVision - Serien-Start: Frühling 2021 auf Disney+

- Serien-Start: Frühling 2021 auf Disney+ Loki - Serien-Start: Frühling 2021 auf Disney+

- Serien-Start: Frühling 2021 auf Disney+ Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Kinostart: 07. Mai 2021

- Kinostart: 07. Mai 2021 Spider-Man 3 - Kinostart: 16. Juli 2021

- Kinostart: 16. Juli 2021 Hawkeye - Serien-Start: Herbst 2021 auf Disney+

- Serien-Start: Herbst 2021 auf Disney+ Thor 4: Love and Thunder - Kinostart: 05. November 2021

- Kinostart: 05. November 2021 Black Panther 2 - Kinostart: 06. Mai 2022

Weitere Kinofilme sollen bis Ende 2022 folgen und darüber hinaus. Allein im Jahr 2023 listet Marvel vier neue MCU-Filme auf, jedoch noch ohne Titel oder erste Details.

