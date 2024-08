Kommt Eternals 2? Nach drei Jahren sieht es für die Fortsetzung des umstrittenen Marvel-Films schlecht aus

Mit Eternals 2 sollten Marvel-Fans aktuell definitiv nicht rechnen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Von Eternals dürfte sich Marvel definitiv mehr erhofft haben: Der Film von Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao etablierte ein komplettes neues Team an Superhelden, doch der bildgewaltige Ensemble-Film ließ Fans eher kalt.

Keine gute Bilanz für die Eternals

Bei einem absurd hohen Budget von 272,6 Millionen US-Dollar konnte Eternals weltweit nur knapp über 400 Millionen einspielen (via BoxOfficeMojo). Fairerweise startete der Film inmitten der Corona-Pandiemie unter erschwerten Bedingungen, trotzdem gilt der Film als Verlustgeschäft für Marvel, während auch die Begeisterung von Kritikern zu wünschen übrig ließ.

Bei Rotten Tomatoes kommt Eternals zum Beispiel nur auf einen Wert von 47 Prozent. In unserer Filmkritik waren wir auch eher mäßig begeistert.

Deswegen dürfte es niemanden verwundern, dass potenzielle Pläne für Eternals 2 verworfen wurden. Das berichtet zumindest die für gewöhnlich sehr gut informierte Seite Variety, derzufolge man aktuell nicht mit einer Fortsetzung rechnen darf.

2:51 Der offizielle Trailer zu Eternals stellt die Kräfte und Schurken der neuen Marvel-Helden vor

Kehren die Eternals auch ohne eigene Fortsetzung zurück?

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder mal Gerüchte und Spekulationen, dass die Eternals einen weiteren Film spendiert bekommen könnten. Mit dem Bericht von Variety herrscht nun aber Gewissheit, dass es zumindest aktuell nicht danach aussieht.

Die Entwicklung hat sich allerdings bereits angebahnt: Nachdem viele neue MCU-Filme und -Serien nach Endgame eher enttäuschten, als überzeugten, kündigte Marvel bereits einen Kurswechsel an. Und dabei dürfte für Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani), Thena (Angelina Jolie), Phastos (Brian Tyree Henry) und Co. schlichtweg kein Platz mehr sein.

Natürlich ist nicht auszuschließen, dass Mitglieder der Eternals in anderen Marvel-Projekten zurückkehren. So greift zum Beispiel Captain America: Brave New World 2025 auf, was mit der gigantischen Leiche des Celestials Tiamut passiert. Vielleicht lässt sich damit auch Arishem irgendwann nochmal blicken, um sein Urteil über die Erde zu fällen.

Diesbezüglich bleibt Marvel-Fans aber im Moment nur eins übrig: Abwarten und Tee trinken.

Übrigens: Mehr dazu, wie es mit neuen Filmen und TV-Serien im Marvel Cinematic Universe aussieht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie gut hat euch Eternals gefallen? Hättet ihr euch über eine Fortsetzung gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!