Marvel hat gerade eine 7 Staffeln starke TV-Serie aus dem »wahren« Kanon verbannt

Hat sich wahrscheinlich irgendwo in Marvels Universum abgespielt, aber nicht auf Erde 616: Die TV-Serie Agents of Shield. Bildquelle: ABC Marvel

Sieben Jahre und sieben Staffeln: Agents of Shield startete 2013 als eine der ersten TV-Serien des Marvel Cinematic Universe und mauserte sich zum regelrechten Publikumsliebling. Allerdings wird jetzt bekannt: Die Abenteuer von Phil Coulson und Co. zählen nicht zum offiziellen MCU-Kanon!

Zumindest, wenn es um den sogenannten heiligen Zeitstrahl von Erde 616 geht. Diesem Universum, dem sich (fast) alle Filme und TV-Serien des MCU widmen, wurde jetzt nämlich ein eigenes Buch spendiert, das für mehr Klarheit und einen besseren Überblick schaffen soll.

Kein(e) Agents of Shield auf Erde 616

Soll heißen: In The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline folgen wir dem offiziellen Zeitstrahl von Iron Man über The Avengers und Age of Ultron bis zu Infinity War und Endgame und darüber hinaus.

Und hier glänzt Agents of Shield durch seine Abwesenheit, während die Serie eigentlich an den ersten Avengers-Film von 2012 anschließen sollte. Das bedeutet, dass Phil Coulsons Wiederbelebung nach seiner Ermordung durch Loki und die darauffolgenden Missionen der Agents of Shields auf Erde 616 nie stattgefunden haben.

Nein, damit ist Agents of Shield nicht komplett vom Tisch

Völlig irrelevant ist die Serie für das MCU aber natürlich nicht. Fans müssen sich zumindest mit dem Umstand abfinden, dass sich Agents of Shield damit schlichtweg auf einer anderen Erde von Marvels Multiversum abgespielt hat.

Studiochef Kevin Feige gibt so selbst im Vorwort von The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline an, dass sich manche Geschichten in anderen Universen des MCU wiederfinden und vielleicht irgendwann mit dem richtigen Kanon verwoben werden könnten:

[...] Die Timeline in diesem Buch widmet sich spezifisch dem heiligen Zeitstrahl des MCU bis zu Phase 4. Man kann nie wissen, ob und wie die verschiedenen Zeitlinien aufeinandertreffen und sich miteinander verbinden, je tiefer wir in die Multiversums-Saga eintauchen. [...]

Dem MCU blüht ein Reboot: Es ist sehr gut möglich, dass Kevin Feige hiermit auf nächsten zwei Avengers-Filme The Kang Dynasty und Secret Wars anspielen. Gerade Letzterer soll als leichter Reboot für das Marvel Cinematic Universe dienen und vereinen, was funktioniert und über Bord werfen, was nicht funktioniert .

Mit Loki hat das Marvel Cinematic Universe die Tür ins Multiversum weit aufgestoßen. Deswegen kann alles »irgendwie« zum Kanon des MCU zählen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Die schwierige Stellung von Agents of Shield im MCU

Wirklich verwunderlich ist diese Entwicklung übrigens nicht. Obwohl Agents of Shield über sieben Jahre und sieben Staffeln hinweg lief und teilweise sogar wichtige Filmfiguren wie Nick Fury (Samuel L. Jackson) oder Lady Sif (Jaimie Alexander) auftraten, wirkte die Serie teilweise arg losgelöst von den großen Ereignissen des MCU.

Tatsächlich wurde Agents of Shield teilweise sogar als Dorn in Kevin Feiges Auge bezeichnet, da sich die Handlung teilweise nicht so recht mit dem Filmkanon ergänzen wollte. Hier kam es offenbar sogar zum direkten Konflikt zwischen Feige und den Verantwortlichen hinter der TV-Serie: Joss und Jed Whedon sowie Maurissa Tancharoen. Mehr dazu könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr Agents of Shield gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die sieben Staffeln starke TV-Serie gefallen? Was haltet ihr davon, dass sich deren Ereignisse offenbar nicht auf Erde 616 und damit dem wahren MCU-Kanon abgespielt hat? Wie zufrieden seid ihr mit den aktuellen Kinofilmen und Serien des Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!