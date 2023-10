»Kaum an der Oberfläche gekratzt«: Nach über 50 Filmen und Serien denkt Marvel gar nicht ans Aufhören

Das MCU ist mittlerweile ein ordentlicher Brocken, der in naher Zukunft zu einem noch dickeren Brocken heranwachsen wird. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

32 Filme und 21 TV-Serien - das Marvel Cinematic Universe kann mittlerweile auf eine stolze Palette an Superhelden-Abenteuern zurückblicken, die über die große Leinwand oder den kleinen Bildschirm flimmerten. Und obwohl sich die Avengers schon 2019 ihrem Endgame gestellt haben, ist zumindest aktuell kein Ende in Sicht.

Ganz im Gegenteil: Laut dem Studiochef Kevin Feige gegenüber Variety hat das Marvel Cinematic Universe bisher nur an der Oberfläche der Geschichten gekratzt , die die Comics zu bieten haben. Demnach wolle Disney und den Marvel Studios noch viel mehr aus dem Film-Universum herausholen, das vor mittlerweile 15 Jahren mit Iron Man seinen Anfang fand.

In Anbetracht der Zahlen ist das aber auch nicht gerade verwunderlich: Stand Juli 2023 ist das MCU mit einem weltweiten Einspielergebnis von 29,55 Milliarden US-Dollar (via Business Insider) das erfolgreichste und lukrativste Film-Franchise aller Zeiten. Und für die Zukunft ist schon jetzt eine ganze Palette neuer Filme und TV-Serien geplant.

Was Marvel für die Zukunft plant

Als Nächstes startet The Marvels am 8. November 2023 in den Kinos, dann folgt Staffel 2 von What If…? im Winter dieses Jahres auf Disney Plus. Wie es danach weitergeht, könnt ihr in unseren jeweiligen Übersichten zu allen neuen Marvel-Filmen und -TV-Serien nachlesen.

2:19 The Marvels: Drei Heldinnen retten im neuen Trailer zu den Beats der Beastie Boys das Universum

Nicht alles läuft heldenhaft: Allerdings hat das Marvel Cinematic Universe bei vielen Filmen und Serien nach Endgame mit durchwachsenen Kritiken oder Fan-Reaktionen und teilweise auch enttäuschenden Einspielergebnissen zu kämpfen. Die besten und aktuellsten Beispiele dafür dürften der Kinofilm Ant-Man and the Wasp: Quantumania und die TV-Serie Secret Invasion sein.

Marvel will daraus aber auch lernen. So wurde bereits am Fundament von Avengers 5 und 6 gerüttelt, während sogar ein leichter Reboot geplant sein soll und man die Strategie für neue Disney-Plus-Serien komplett über den Haufen wirft. Gerade auf Daredevil: Born Again hat die letztere Maßnahme gravierende Auswirkungen. Was genau dahintersteckt, das könnt ihr unter dem folgenden Link nachlesen:

Was haltet ihr von Kevin Feiges Aussage, dass das Marvel Cinematic Universe bisher nur an der Oberfläche gekratzt hat? Freut ihr euch auf die kommenden Filme und Serien basierend auf den Comics oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie zufrieden seid ihr aktuell mit der Qualität und Quantität, die das MCU an den Tag legt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!