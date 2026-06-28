Marvel oder DC? Wir haben euch nach dem besseren Superhelden-Universum gefragt und ihr habt einen klaren Favoriten

Ende Juni erscheint DCs Supergirl und nur einen Monat drauf bekommt ihr Marvels Spider-Man serviert. Bildquelle: Warner Bros. (links), Sony Pictures (rechts)

In diesem Kinosommer können sich Superhelden-Fans gleich auf zwei große Blockbuster freuen. Am 25. Juni 2026 startet mit Supergirl DCs Nachwuchs-Weltenretterin auf der großen Leinwand durch. Einen knappen Monat später – am 29. Juli – kehrt Marvels Spider-Man in einem neuen Abenteuer zurück in die Kinosäle.

Damit haben wir einen perfekten Zeitpunkt gefunden, um eine wichtige Frage zu klären. Welches Superhelden-Universum ist besser: Marvel oder DC?

Diese Frage haben wir euch kürzlich gestellt und mittlerweile mehr als 2.800 Antworten bekommen.

Fast zwei Drittel von euch schlagen sich auf eine Seite

Marvel geht als klarer Sieger hervor.

Zum Stichtag wurden 2.814 Stimmen abgegeben, von denen 1.712 an Marvel gingen. DC liegt mit 1.102 Stimmen deutlich dahinter. Das ist zwar kein Erdrutschsieg, aber dennoch ein klares Ergebnis.

In den Kommentaren zeigt sich aber ein etwas durchwachseneres Bild. Während manchen die Wahl leicht fiel, taten sich andere mit der vermeintlich einfachen Fragen schwer. Die beiden Universen seien zu groß und vielfältig, um sie in ihrer Gänze miteinander zu vergleichen.

ChuckBROOZeG schreibt zum Beispiel: »Generell kann ich das gar nicht sagen. Da gibts ja von Schrott bis hervorragend alles und zwar regelmäßig. Egal ob in Comic oder auf Cellulose… Manche Phasen sind halt göttlich und manche zum wegrennen. Ist dann auch bei quasi jeder Subreihe so. Von daher bin ich eher ein Fan der guten Produkte als vom ganzen Franchise [...].«

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Waldek1977 ist ebenfalls hin und hergerissen: »Schwer zu sagen. Und auch die Frage ist recht unpräzise gestellt: Geht es um Comics oder um Filme? Bei Filmen hat Marvel immer noch die Nase vorne. Den neuen Superman fand ich klasse. Aber zwischen Nolans Dark Knight und eben dem neuen Superman taugte alles außer Wonder Woman nicht viel.

Bei den Comics hatte Marvel lange Zeit die Nase vorne. Aktuell sind da nur Thor und Daredevil interessant. Aktuell läuft bei DC die Absolute Reihe mit alternativen Versionen von Batman, Superman u.a. sehr erfolgreich und auch die üblichen Reihen haben ein gutes Niveau. Da sehe ich DC vorne.«

Benetton unterscheidet zwischen Welten und Helden: »Die Frage kann man auf so unendlich Art interpretieren, dass ich sie unmöglich beantworten kann.

Die einzelnen Helden sind bei Marvel für mich in der Summe besser, sofern diese ihre eigenen Abenteuer erleben wie Spiderman oder die X-Men. Bei DC hingegen find ich die Vorstellung einer Welt, in der ein Batman und Superman gleichzeitig existieren, spannender. Bei Marvel find ich die Filme in Summe besser, aber auf sehr schwachen Niveau. Die besten einzelnen Filme sind für mich ein unentschieden, weil sowohl Sam Riamis Spiderman 1-3 als auch The Dark Knight Meisterwerke sind. Dark Knight Rises hingegen war so mies, dass der Sieg im Zweifel an Spiderman geht.«

Unter euch sind aber auch einige, die nicht lange fackeln mussten. Gambit.gdf schreibt etwa scherzhaft »Marvel da gibt's keine Diskussion«, da die Filme einfach überzeugender seien. MerlinX macht es an den Superhelden selbst fest: »Ich versteh die Frage nicht. Marvel ist 100x besser, DC hat eigentlich nur Batman…«

Damit ist der Kampf der beiden Giganten aber noch lange nicht entschieden. Beide Franchises haben noch einiges an Veröffentlichungen in Petto.

Für DC steht im Kino nach Supergirl noch Clayface (Oktober 2026) und Man of Tomorrow (Juli 2027) an. Im August 2026 startet zudem die Serie Lanterns.

Bei Marvel geht die Phase 6 der Multiverse Saga nach Spider-Man: Brand New Day ebenfalls weiter. Im Dezember 2026 folgen Avengers: Doomsday und 2027 die Fortsetzung Avengers: Secret Wars. Im Oktober 2026 startet darüber hinaus die Serie VisionQuest.