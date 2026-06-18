Spider-Man: Seit sieben Jahren habe ich mich nicht mehr so auf einen Marvel-Film gefreut wie auf Brand New Day – und der Grund dafür ist grün

Zu Zeiten von Avengers 1 war Hulk (Mark Ruffalo) immer richtig wütend! Bildquelle: Marvel Studios/Sony/Disney

18 lange Jahre gibt es das Marvel Cinematic Universe schon und ein Charakter wurde die Hälfte der Zeit sträflich vernachlässigt: Hulk alias Bruce Banner. In den Anfängen waren noch ein Solo-Film (damals noch mit Edward Norton) und eine flüchtige Romanze mit Black Widow (Scarlett Johansson).

Spätestens seit Infinity War wurde Hulk eher zur Randfigur degradiert, der es an Tiefe und Hintergrund mangelt. Er verlor ausgerechnet die Seite, die ihn für mich eigentlich so psychologisch spannend gemacht hat: den wilden Hulk (englisch: Savage Hulk).

Doch nach dem neuen Trailer zu Spider-Man: Brand New Day könnte ich kaum glücklicher sein, denn:

Der wilde Hulk ist zurück!

Hulk (Mark Ruffalo) trägt keine smarte Brille mehr, macht gelassen Fotos mit Fans oder hält einen klitzekleinen Taco mit seinen Fingerspitzen fest. Nein. Im neuen Trailer zu Brand New Day reißt wie gewohnt Bruces Kleidung auf, wenn er zum grünen Monster mutiert und stinkwütend ist (ab Minute 1:34).

Obendrauf kommt noch ein angeteaserter Kampf mit Spidey. Ja, die beiden sind eigentlich Kollegen, aber wir wissen, dass derwilde Hulk nur schwer zu stoppen ist. Und diese Entwicklung ist genau das, was der Charakter jetzt braucht.

Ich möchte euch den Trailer an dieser Stelle natürlich auf keinen Fall vorenthalten:

2:35 »Absolut Cinema 🔥« – Der neue Trailer zu Spider-Man: Brand New Day macht Fans sofort Lust auf mehr, Schuld daran: Die Rückkehr des wilden Hulks

Autoplay

Hulks Geschichte zeichnet sich in den Comics vor allem durch seine zerrissene Identität und seine ständige Evolution aus. Letzteres haben wir durch Smart Hulk in Endgame zwar bekommen, durch den Zeitsprung von fünf Jahren nach der Auslöschung der halben Menschheit wurde der aufregendste Teil des Prozesses jedoch komplett übersprungen.

Ich habe nie wirklich gesehen, wie schwer die Veränderung war, was Bruce durchgemacht hat, und wie lange es wirklich gedauert hat, bis er seine Persönlichkeiten in Einklang bringen konnte. Alles, was mir blieb, war ein Hulk, der längst nicht mehr so mächtig und imposant wie früher wirkte.

Denken wir nur einmal kurz an die beliebte Hulk-Smash-Szene aus dem allerersten Avengers-Film zurück. Ich kann es jetzt wirklich kaum noch erwarten, meinen wütenden, grünen Freund in Brand New Day wieder in Action zu sehen.

Darauf hoffe ich in Brand New Day am meisten

Die ganze Welt hat in No Way Home vergessen, wer Peter Parker ist. In der langjährigen Comicreihe The Amazing Spider-Man – besonders dem Heft One Moment in Time (2010) – wird eine ähnliche Situation geschildert. Hier konnte sich Hulk jedoch der Manipulation entziehen und nur Bruce Banners Verstand wurde davon beeinflusst.

In The Immortal Hulk: Great Power #1 aus dem Jahre 2020 enthüllt das grüne Wutmonster dann: Banner forgot, but Hulk didn't. Mit den komplizierten Einzelheiten der Alle-vergessen-wer-Peter-ist-Geschichte halten wir uns an dieser Stelle mal zurück, denn da hatte sogar noch der Dämon Mephisto seine Finger im Spiel.

Die beiden sind nämlich nicht nur zwei verschiedene Persönlichkeiten, sondern auch mental strikt voneinander getrennt. Wie cool wäre es also, wenn Hulk der Einzige ist, der sich an Peter erinnert?

Wie wir zu Beginn des Trailers sehen, ist Bruce mittlerweile wieder in seiner menschlichen Form unterwegs und nicht als Smart Hulk. Wenn der wilde Hulk zum Zeitpunkt des Zaubers von Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) also gerade irgendwo in Bruce unterdrückt wurde – dafür scheint er ja die Technologie aus dem Video am Arm zu tragen (ab Minute 0:31) – dann wäre dieser Handlungsstrang durchaus möglich.

Aktuell kann ich natürlich nur mutmaßen, aber es wäre eine aufregende Möglichkeit, um einzelne psychologische Aspekte der Figur wieder etwas mehr herauszustellen. Ob es wirklich dazu kommt, sehen wir dann am 29. Juli 2026, wenn Spider-Man: Brand New Day in den deutschen Kinos landet.