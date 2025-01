Marvel Rivals verrät jetzt, welche Helden am häufigsten gespielt werden - und nein, Jeff gewinnt nicht überall

Die Pickraten von Marvel Rivals wurden frisch veröffentlicht. Bei Nummer vier werdet ihr weinen.

Season 1 von Marvel Rivals steht in den Startlöchern, doch die Devs greifen dank Season 0 bereits auf einen sehr großen Datensatz zurück, welche Heldinnen, Helden und Schurken besonders beliebt sind. Und diesen Datensatz teilen sie jetzt mit der Welt. Seit Kurzem könnt ihr online die sogenannten Pickrates verfolgen, also mit welcher Prozentchance ein Held in Marvel Rivals durchschnittlich von Spielerinnen und Spielern ausgewählt wird.

Aufgeschlüsselt wird das Ganze nach PC und Konsole, aber auch nach Quickplay und Ranked. Und siehe da: Besonders zwischen Quickplay und Competitive unterscheiden sich die Pickraten doch gewaltig. Denn nur in einer der beiden Listen landet unser aller Lieblings-Landshark Jeff auf Platz 1.

Die meistgespielten Helden und Schurken: Quickplay

In den Casual-Partien thront Jeff unangefochten auf Platz 1 der meistgespielten Marvel-Helden. Der kleine Knilch ist nicht nur herzerwärmend süß, sondern frisst mit ein bisschen Glück ein ganzes Gegnerteam mit einem Happs und schleudert es in den Tod. Drollig.

1:50 Marvel Rivals: Ihr liebt Jeff? Neues Event Winter Celebration schenkt euch für kurze Zeit einen Skin

Im Folgenden die Casual-Zahlen auf PC und Konsolen (im Quickplay sind beide identisch). Die ersten fünf Plätze erklären wir euch im Detail, danach folgt die Schnellübersicht.

Jeff - 21,18 Prozent: Der kleine Landhai landet aktuell in den meisten Matchups, weil er kinderleicht zu spielen ist, aber das eigene Team extrem wirkmächtig am Leben hält. Venom - 19,09 Prozent: Venom ist der beste Dive-Tank. Er hat die höchsten Lebenspunkte im ganzen Spiel, kann sich per Netzschwung in die gegnerische Backline stürzen und Heiler gezielt wegpflücken, bevor er sich wieder in Sicherheit begibt. Cloak & Dagger - 18,81 Prozent: Anders als Jeff funktioniert Cloak & Dagger auch sehr gut als Damage Dealer. Auf Knopfdruck wechselt ihr von Dagger zu Cloak, könnt euch kurzzeitig unsichtbar machen und ähnlich wie Scarlet Witch unheimlich viel Schaden austeilen. Mantis - 15,75 Prozent: Auch Mantis kann auf Wunsch sehr viel Schaden austeilen, aber gerade mit ihrem Ulti auch ein komplettes Team am Leben halten. Dass so viele Healer in den Top 5 auftauchen, liegt auf der Hand: Ohne sie funktioniert eigentlich kein einziges Match. Peni Parker - 15,65 Prozent: Peni Parker ist einer der besten Defensiv-Tanks im Spiel. Gerade in stationären Modi kann sie sich sehr gut mit ihrer Netzdrohen aufbauen, das komplette Areal mit unsichtbaren Minen vollkleistern und die Feinde aus der Ferne ausknipsen. Luna Snow - 15,48 Prozent Thor - 13,36 Prozent Doctor Strange - 12.52 Prozent Rocket Raccoon - 10,48 Prozent Captain America - 10,33 Prozent Hulk - 9,78 Prozent Groot - 9,69 Prozent Magneto - 9,56 Prozent Loki - 9,24 Prozent Adam Warlock - 9,06 Prozent The Punisher - 8,14 Prozent Moon Knight - 8,05 Prozent Iron Man - 7,69 Prozent Scarlet Witch - 7,44 Prozent Star-Lord - 7,20 Prozent Hawkeye - 6,99 Prozent Psylocke - 6,81 Prozent Winter Soldier - 6,78 Prozent Spider-Man - 6,56 Prozent Hela - 6,36 Prozent Iron Fist - 5,62 Prozent Magik - 4,62 Prozent Squirrel Girl - 3,76 Prozent Black Panther - 3,39 Prozent Wolverine - 3,23 Prozent Black Widow - 2,93 Prozent Namor - 2,76 Prozent Storm - 1,66 Prozent

Lustigerweise besteht kaum Korrelation zwischen der Pickrate und der Effektivität im Kampf (beispielsweise laut unserer Tier List zu Marvel Rivals). Also klar, bei Jeff und Storm an Spitze und Schlusslicht schon, aber Hela zum Beispiel gehört zu den besten Snipern und verdient definitiv nicht Platz 25. Im Ranked sieht man diesen Kontrast besonders deutlich.

1:06 Mit Season 1 landet ein durch und durch fantastischer Held in Marvel Rivals

Die meistgespielten Helden und Schurken: Ranked

Im Ranked-Modus staffeln sich die gespielten Helden und Schurken deutlich stärker nach ihrem Rang im Meta. Beispielsweise steht Luna Snow an der Spitze, deren Ulti ein Team für Sekunden nahezu unverwundbar machen kann.

Luna Snow - 20,66 Prozent Cloak & Dagger - 20,58 Prozent Mantis - 19,77 Prozent Doctor Strange - 19,29 Prozent Peni Parker - 18 Prozent Venom - 14,65 Prozent Jeff the Land Shark - 13,86 Prozent Hela - 12,86 Prozent Thor - 12,52 Prozent Groot - 11,99 Prozent Magneto - 10,11 Prozent Moon Knight - 9,53 Prozent Rocket Raccoon - 9,51 Prozent Psylocke - 9,20 Prozent The Punisher - 8,68 Prozent Loki - 8,19 Prozent Hawkeye - 7,61 Prozent Adam Warlock - 7,45 Prozent Hulk - 6,74 Prozent Captain America - 6,70 Prozent Winter Soldier - 6,49 Prozent Scarlet Witch - 6,25 Prozent Star-Lord - 6,24 Prozent Iron Man - 5,92 Prozent Spider-Man - 4,70 Prozent Namor - 4,34 Prozent Magik - 4,02 Prozent Iron Fist - 3,90 Prozent Black Panther - 3,48 Prozent Squirrel Girl - 2,93 Prozent Wolverine - 1,95 Prozent Black Widow - 1,21 Prozent Storm - 0,69 Prozent

Bleibt natürlich abzuwarten, inwieweit die Fantastic Four als neue Helden das Meta durcheinanderwirbeln. Gerade in den ersten Tagen werden sie bei den Pickrates natürlich weit nach oben schießen, weil jeder die Neuzugänge ausprobieren will – also zumindest Reed und Sue Richards, die beiden anderen Helden stoßen ja erst Mitte der neuen Season dazu.