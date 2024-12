Marvel Rivals legt sensationellen Steam-Release hin, von dem die meisten Spiele nur träumen können

Ganze 33 Charaktere gibt's zum Start von Marvel Rivals - darunter auch eher unbekannte wie Luna Snow.

Der neue Free2Play-Shooter Marvel Rivals startet mit beeindruckendem Schwung in die Welt der Multiplayer-Shooter. Bereits vor seiner Veröffentlichung gehörte der Titel zu den meistgewünschten Spielen auf Steam und hat die Erwartungen jetzt mit einem überaus erfolgreichen Launch-Tag mehr als erfüllt.

444.000 Spieler zum Launch

Dass ein kostenloser Shooter mit Marvel-Lizenz, der bereits in der Beta einen überaus positiven Eindruck hinterlassen hat, viele Spieler anziehen würde, ist keine große Überraschung. Doch die Zahlen sind selbst für einen Free2Play-Titel massiv: am Release-Tag waren bis zu 444.000 Spieler gleichzeitig online - und am Wochenende könnten die Zahlen noch weiter steigen.

Zum Vergleich: Delta Force, das in den Steam-Wunschlisten vor seiner Veröffentlichung sogar noch über Marvel Rivals stand, erreichte in der Spitze maximal 102.000 User gleichzeitig.

Aber auch die ersten Kritiken der Nutzer können sich durchaus sehen lassen: 74 Prozent der Steam Reviews fallen positiv aus, wobei sich ein Großteil des negativen Feedbacks auf den Hardwarehunger des Spiels bezieht. Selbst mit starken System kommt es offenbar bei einigen Spielern zu Frame Drops und Crashes, insbesondere beim Kompilieren der Shader zum Spielstart.

Andererseits gibt es aber viel Lob für das Gameplay, das sich nach wie vor stark an den einstigen Hero-Shooter-Primus Overwatch anlehnt.

Bis jetzt kurz reingeschnuppert und sind wir ehrlich. Als Overwatchspieler etc. weiß man nach 3 Runden, wo es lang geht und, was soll ich sagen? Overwatch kann einpacken. - CatNoir

- CatNoir Wer Overwatch früher gemocht hat und eine Alternative zur aktuellen Tragödie von Overwatch 2 sucht, ist hier richtig. Sehr gutes Spiel - Mori

- Mori 100-mal besser als Overwatch <3 - Vladimir

Und auch für das faire Free2Play-System gibt es Lob: Alle Helden sind kostenlos spielbar, der Battle Pass enthält ausschließlich kosmetische Belohnungen, kann ohne Zeitdruck abgeschlossen werden und kostet nur knapp 5 Euro. Spiele wie Overwatch 2, Fornite oder Call of Duty verlangen hier das Doppelte.

Trotz des beeindruckenden Starts steht Marvel Rivals vor der gleichen Herausforderung wie viele seiner Genre-Kollegen: Die Spielerzahlen auf Dauer hochzuhalten und ein ansprechendes Erlebnis zu bieten, das sich von der Konkurrenz abhebt.

Das 6v6-Format ist zwar beliebt und bewährt, funktioniert aber nur mit einer lebendigen Community – und diese muss durch regelmäßige Updates, neue Inhalte und eine faire Monetarisierung langfristig motiviert werden.

Aber wie seht ihr das? Werdet ihr dem Shooter eine Chance geben? Oder vergeht euch bei der bunten Optik und Schlagwörtern wie Free2Play direkt die Lust? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!