Marvel Rivals: Die zwei neuen Helden stehen unmittelbar bevor - und Ranked-Spieler müssen jetzt stark sein

Marvel Rivals bekommt bald ein dickes Update. Wir fassen zusammen, was wir bereits über die neuen Helden und Neuerungen in der Midseason wissen.

Season 1 für Marvel Rivals läuft bereits ein ganzes Weilchen, mittlerweile haben sich die Leute an die zwei neuen Helden – Mr. Fantastic und Invisible Woman – gewöhnt, doch jetzt dürfte ein kleines Beben durch die Community raunen: Das große Midseason Update von Marvel Rivals hat ein Release-Datum!

Am 21. Februar 2025 erhält das Spiel sein dickstes Update seit Beginn der ersten Saison. Die konkreten Patch Notes kennen wir zwar noch nicht, in der offiziellen Mitteilung der Entwickler werden aber bereits die drei größten Neuerungen vorweggenommen:

Mit der Human Torch kommt ein neuer DPS-Held ins Spiel. Johnny Storm gehört ebenfalls zu den Fantastic Four, kann sich selbst in Brand stecken und fliegen.

kommt ein neuer DPS-Held ins Spiel. Johnny Storm gehört ebenfalls zu den Fantastic Four, kann sich selbst in Brand stecken und fliegen. Das Ding wird der neue Tank. Als viertes Mitglied der Fantastic Four hat Ben Grimm einen steinernen Körper, der ihn unglaublich stark und ebenso unverletzbar macht.

wird der neue Tank. Als viertes Mitglied der Fantastic Four hat Ben Grimm einen steinernen Körper, der ihn unglaublich stark und ebenso unverletzbar macht. Es gibt einen sogenannten Rank Reset im Ranked-Bereich des Spiels. Besonders diese Neuerung dürfte einige Spielerinnen und Spieler vor den Kopf stoßen.

Rank Reset in Marvel Rivals

Der Rank Reset betrifft wie gesagt nur den Ranked-Modus und funktioniert so: Zum Midseason-Update macht Marvel Rivals quasi einen Kassensturz. Wer bis dahin Gold-Rang erreicht hat, bekommt den exklusiven Skin für Sue Storm jetzt schon.

Im Anschluss werden alle Spielerinnen und Spieler um vier Divisions nach unten gerankt. Wer in Season 1 also auf Gold 1 steht, rutscht runter auf Silber 2. Die Entwickler begründen diese Entscheidung recht vage. Im offiziellen Statement heißt es:

Nach sorgfältigen Beobachtungen und Überlegungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Ränge der Spieler in der ersten Hälfte von Saison 1 der beste Indikator für ihre Wettbewerbsfähigkeiten innerhalb der Saison sind. Daher werden wir zusätzliche Rank Resets einführen, um sie besser auf die kommenden Inhalte und Änderungen abzustimmen!

Was wir daraus mitnehmen: Die Balance-Änderungen im Midseason Update fallen zusätzlich zu den beiden neuen Helden so groß aus, dass die Devs für den kompetitiven Bereich eine Art Soft Reset wollen, um die Erfahrung frisch zu halten. Generell läuft die erste Season ja recht lang – erst im April 2025 endet der Spaß.