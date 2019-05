Marvel arbeitet an einer Reihe neuer TV-Serien für den kommenden Streaming-Dienst Disney+. Demnach erhalten Loki, Scarlet Witch, sowie Falcon und Winter Soldier ihre eigene Serie im Marvel Cinematic Universe. Nun werden erste Details zur Serie mit Bucky Barnes und Sam Wilson enthüllt.

Fest steht, dass die beiden Schauspieler Anthony Mackie und Sebastian Stan in ihre Filmrollen als Sam Wilson/Falcon und Bucky Barnes/Winter Soldier zurückkehren werden, zuletzt waren sie in Avengers: Endgame dabei. Doch sie werden nicht die einzigen bekannten Figuren aus den Marvel-Filmen sein.

Weitere bekannte Figuren aus den MCU-Filmen

Laut Deadline sollen in der Mini-Serie auch Emily VanCamp als SHIELD-Agent Sharon Carter aus Captain America 2: The Winter Soldier mitspielen, ebenso wie Daniel Brühl als Bösewicht Helmut Zemo aus Captain America 3: Civil War.

Inzwischen steht auch ein Regisseur für die sechsteilige Mini-Serie fest: Kari Skogland führt die Regie für sämtliche Folgen. Zuvor drehte sie für die Serien The Handmaid's Tale, Netflixs The Punisher, The Walking Dead, Penny Dreadful und viele mehr.

Mini-Serie Falcon & Winter Soldier kommt 2020

Über die Handlung wird noch nichts verraten. Gerüchten nach könnte sie nach den Ereignissen aus Avengers: Endgame spielen, bestätigt ist das bislang noch nicht. Das Drehbuch stammt von Malcolm Spellman (Empire, Sopranos-Spiel).

Ein Release der Mini-Serie Falcon & Winter Soldier ist für Sommer 2020 geplant, ein genauer Starttermin wird noch bekannt gegeben.