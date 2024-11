Armor Wars: Zum fast vergessenen Marvel-Film gibt's jetzt endlich ein neues Lebenszeichen

Ein Duo, dass Iron-Man-Fans niemals vergessen werden: Tony Stark und James Rhodes. Bildquelle: Concorde Filmverleih

Armor Wars hat es nicht leicht im Marvel-Universum. Schon 2020 als TV-Serie angekündigt, tut sich vier Jahre später immer noch nicht viel bei dem Abenteuer von Tony Starks bestem Freund James Rhodes.

Zuletzt wusste nicht einmal Hauptdarsteller Don Cheadle alias War Machine, wie es um seinen eigenen Solo-Film steht. Jetzt gibt der Drehbuchautor Yassir Lester ein entscheidendes Update über den aktuellen Stand des Marvel-Projekts.

Armor Wars steht noch auf der Marvel-Agenda

In einem Interview mit MovieWeb verriet der Marvel-Drehbuchautor zwar nicht viel über das Entwicklungsstadium seines Werks, aber trifft zumindest eine Aussage, die hoffen lässt:

»Alles ist noch in der Entwicklung.«

Mehr kann uns Lester aber nicht sagen und scherzt noch über die strikte Spoiler-Politik von Disney:

»Eines der lustigen Dinge daran, für einen Megakonzern wie Marvel zu arbeiten, der einem noch größeren Megakonzern wie Disney gehört, ist, dass man nie über irgendetwas reden darf, bevor es nicht in der Welt ist. [...] Ich habe Angst, dass sie meiner Familie etwas antun, während ich in diesem Zoom-Gespräch bin [und zu viel verrate]... Ich mache nur Spaß.«

1:52 Neue Marvel-Serien: Im offiziellen Trailer seht ihr, was 2025 alles bei Disney+ anläuft

Autoplay

Disney befindet sich, was seine Superhelden anbelangt, regelmäßig im Umbruch. Das bestätigt eine weitere Aussage von Lester bezüglich des Marvel-Leidensgenossen Blade:

»Genauso wie Blade [mit Mahershala Ali] verschwindet und am nächsten Tag wieder auftaucht, ist Armor Wars - eine Sache, die alle paar Monate passiert, dann nicht, dann wieder.«

Zuletzt wurde dem Marvel-Film Blade nämlich der langersehnte Release-Termin gestrichen. Das Projekt war für den 7. November 2025 geplant. Außerdem wurden schon ganze fünf Drehbücher wieder verworfen.

Worum geht es in Armor Wars?

In seinem ersten Solo-Abenteuer muss sich James Rhodes alias War Machine damit auseinandersetzen, was passiert, wenn die Technologie seines verstorbenen besten Freundes Tony Stark (Robert Downey Jr.) in die falschen Hände gerät.

Das ist dann auch schon alles, was wir aktuell über eines der Sorgenkinder von Marvel wissen. Es wurde länger spekuliert, dass Armor Wars 2025 herauskommen könnte. Mit dem derzeitigen Produktionsstand können wir aber vermutlich nicht mit einem Release nächstes Jahr rechnen.

Marvel hat gerade mächtig viel zu tun, denn neben einzelnen Solo-Filmen bereiten sich die Superhelden auch wieder auf ein gemeinsames Abenteuer vor.

Für 2025 und 2026 sind nämlich mit Doomsday und Secret Wars gleich zwei Avengers-Teile geplant, die eine neue Ära nach Captain America und Iron Man einläuten sollen. Dafür kehrt sogar Robert Downey Jr. zurück - allerdings als Bösewicht Doctor Doom.