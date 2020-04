Nachdem bereits einige Filme wie James Bond: No Time To Die und Fast and Furious 9 wegen dem Coronavirus ihre Kino-Starts nach hinten verschoben haben, zieht nun auch Disney nach. Neben Abenteuern wie Indiana Jones 5 und Jungle Cruise mit The Rock, erhalten vor allem die Superhelden-Filme aus dem Marvel Cinematic Universe neue Release-Termine.

So kommt Black Widow mit Scarlett Johannsson nun erst Ende November ins Kino und der nächste Thor-Film erwartet uns statt Ende 2021 erst Mitte 2022 auf der Leinwand. Hier ein Überblick über alle neuen Termine der MCU-Filme der Phase 4:

Black Widow : 6. November 2020 (statt 30. April 2020)

: 6. November 2020 (statt 30. April 2020) The Eternals : 12. Februar 2021 (statt 6. November 2020)

: 12. Februar 2021 (statt 6. November 2020) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : 7. Mai 2021 (statt 12. Februar 2021)

: 7. Mai 2021 (statt 12. Februar 2021) Spider-Man 3 : 15. Juli 2021 (Start hängt aber nicht von Disney, sondern von Sony ab)

: 15. Juli 2021 (Start hängt aber nicht von Disney, sondern von Sony ab) Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madnes s: 5. November 2021 (statt 7. Mai 2021)

s: 5. November 2021 (statt 7. Mai 2021) Thor 4: Love and Thunder : 18. Februar 2022 (statt 5. November 2021)

: 18. Februar 2022 (statt 5. November 2021) Black Panther 2 : 6. Mai 2022 (unverändert)

: 6. Mai 2022 (unverändert) Captain Marvel 2 : 8. Juli 2022 (Termin war vorher unbekannt)

: 8. Juli 2022 (Termin war vorher unbekannt) Guardians of the Galaxy 3: Herbst 2022 (noch unbestätigt)

All diese Termine (mit Ausnahme der Guardians) wurden nun offiziell von Disney bestätigt. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich noch weitere Verschiebungen dazugesellen, solange die Corona-Pandemie weiterhin alle Zuschauer aus den Kinos fernhält.

Weitere Disney-Filme, die später kommen

Neben den Releases der Marvel-Filme hat Disney auch noch einige weitere Filmstarts nach hinten verschoben. Auch dazu liefern wir euch eine schnelle Übersicht über alle anstehenden Disney-Produktionen und ihren teilweise neuen Terminen:

Mulan : 24. Juli 2020 (statt 27. März 2020)

: 24. Juli 2020 (statt 27. März 2020) Free Guy mit Ryan Reynolds : 11. Dezember 2022 (statt 3. Juli 2022)

: 11. Dezember 2022 (statt 3. Juli 2022) Soul, Animationsfilm von Pixa r: 1. Oktober 2020 (unverändert)

r: 1. Oktober 2020 (unverändert) West Side Story von Steven Spielberg : 18. Dezember 2020 (unverändert)

: 18. Dezember 2020 (unverändert) The Last Duell von Ridley Scott : 25. Dezember 2020 (unverändert)

: 25. Dezember 2020 (unverändert) Bob's Burgers : 9. April 2021 (statt 17. Juli 2020)

: 9. April 2021 (statt 17. Juli 2020) Jungle Cruise mit Dwayne "The Rock" Johnson : 30. Juli 2021 (statt 24. Juli 2020)

: 30. Juli 2021 (statt 24. Juli 2020) Indiana Jones 5: 29. Juli 2022 (statt 9 Juli 2021)

Der Abenteuer-Film Artemis Fowl über einen 12-jährigen Meisterdieb verliert seinen Kino-Termin derweil komplett und startet einfach gleich auf dem Streaming-Dienst Disney+.

Bleibt abzuwarten, wie das Kino-Geschäft ansonsten weitergeht, solange der Coronavirus die Leute noch in der Selbst-Isolation zu Hause festhält. Wir halten euch selbstverständlich zu allen wichtigen Filmen auf dem Laufenden.