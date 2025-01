»Ich mache keine zweiten Staffeln« - Obwohl Marvel eine Fortsetzung einer gefeierten Serie wollte, stellte sich ausgerechnet die Drehbuchautorin quer

Vier Jahre nach Release erfahren wir, warum es trotz des Erfolgs von WandaVision keine Staffel 2 gibt. Bildquelle: Disney / Marvel

Nach Avengers: Endgame wagte sich Marvel in fremde Gewässer und machte einen mutigen Kopfsprung in die Welt der TV-Serien. Die Reise begann Anfang 2021 mit WandaVision, die sogleich einen erfolgreichen Start hinlegte. Auf Rotten Tomatoes bekommt die Serie nämlich stolze 92 Prozent von Kritikern.

Das Konzept der Serie war kreativ und ungewöhnlich für ein Superhelden-Projekt. Bis heute zählt WandaVision zu den besten Shows der eher durchwachsenen MCU-Seriengeschichte.

Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Fans ein weiteres eigenes Abenteuer von Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) wünschen würden. Doch eine zweite Staffel blieb aus.

Nach vier Jahren wissen wir jetzt auch wieso: Marvel wollte eine Fortsetzung, die Drehbuchautorin und Schöpferin der Serie aber nicht.

Keine Staffel 2 für WandaVision (und Agatha All Along)

Mit Agatha All Along startete am 19. September 2024 das Spin-Off zu WandaVision auf Disney Plus. Die Drehbücher für beide Serien schrieb Jac Schaeffer (Black Widow, Timer).

Schaeffer verriet der Lilia-Schauspielerin Patti LuPone in einem Gespräch schon vor der letzten Folge von Agatha All Along, dass die Serie keine zweite Staffel bekommt. Damit nicht genug, lüftete sie auch das Geheimnis, warum Fans seit Jahren vergeblich auf eine weitere Season von WandaVision warten (via Andy Cohen Live).

Achtung! Es folgt ein heftiger Spoiler zur Serie Agatha All Along.

Jac Schaeffer, die Schöpferin, kam in meinen Wohnwagen und sagte: »Patti, ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass Lilia sterben wird«, und ich sagte: »Aber ich wollte eine zweite Staffel [von Agatha All Along]...« [Schaffer] sagte: »Ich mache keine zweiten Staffeln. Sie sagte: »Sie [Marvel/Disney] wollten, dass ich eine zweite Staffel von Wanda Vision mache und ich habe es nicht getan.« Sie sagte: »Es gibt zu viel zu schreiben«, also macht sie nur einzelne Staffeln und ich hoffe und bete wirklich, dass ich eines Tages wieder mit ihr arbeiten kann, denn sie ist magisch.

Demnach können wir wohl nicht mehr mit weiteren Seasons von WandaVision (und Agatha All Along) rechnen. Und auch wenn Scarlet Witch ebenfalls nicht in dem Abenteuer der bösen Hexe Agatha Harkness auftauchte, ist es bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben.

Wie geht es jetzt mit Scarlet Witch (und Vision) weiter?

Ab dem 3. Oktober 2025 feiert die mächtige Hexe erst einmal ein animiertes Comeback in der TV-Serie Marvel Zombies auf Disney Plus.

Noch ist die Rückkehr von Wanda Maximoff für kein weiteres Projekt offiziell bestätigt, aber mit einem riesigen Cast für Avengers: Doomsday stehen die Chancen gut.

Aktuell ist tatsächlich auch noch ein weiteres Spin-Off zu WandaVision geplant. In Vision Quest begibt sich Wandas Ehemann (Paul Bettany) auf die Suche nach seinen verlorenen Erinnerungen und seiner Menschlichkeit. Die Serie soll nach WandaVision und Agatha All Along der dritte Teil der Trilogie sein (via The Hollywood Reporter).

Die Dreharbeiten zu Vision Quest sollen Anfang 2025 in England starten. Demnach können wir frühestens Mitte oder Ende 2026 mit dem Release der Serie rechnen. Tatsächlich sollte Jac Schaeffer für dieses Projekt ebenfalls das Drehbuch verfassen, die wollte sich aber komplett auf die Produktion von Agatha All Along fokussieren. Demnach gab Marvel die Aufgabe an Terry Matalas (Star Trek: Picard, 12 Monkeys) weiter.

Vielleicht besteht ja dann sogar eine Chance auf eine zweite Staffel - vorausgesetzt die Serie hat Erfolg.