Marvel's Avengers wird auf der E3 angekündigt, Koop bestätigt

Bereits seit dem ersten Teaser von 2017 rätseln Spieler um das mysteriöse Avengers-Projekt von Square Enix und Marvel. Jetzt ist die Katze - zumindest zum Teil - aus dem Sack: Das Spiel heißt Marvel's Avengers und wird auf der E3 2019 erstmals offiziell vorgestellt. Dazu gibt es jetzt erste Infos zum Genre, Koop und Story-Fokus.

Singleplayer & Story-Fokus

Woher kommt die Info? Zuerst wurde der Reveal des Avengers-Spiels über den offiziellen Twitter-Kanal angekündigt. Dann folgte auf der offiziellen E3-Website die Ankündigung eines Panels, die weitere Details zum Spiel verrät.

Was wissen wir schon? Marvel's Avengers ist ein Action-Adventure, das von Crystal Dynamics entwickelt wird. Das Studio ist vor allem bekannt für Rise of the Tomb Raider und dessen Vorgänger Tomb Raider von 2013. Der Fokus soll auf einer cineastischen Inszenierung der Story liegen, die man im Singleplayer oder im Koop für vier Spieler bestreitet. Der Spieler soll die Möglichkeit haben, seinen Superhelden individuell anzupassen.

Wann wird Marvel's Avengers vorgestellt? Für den Live-Reveal werdet ihr etwas Koffein brauchen, denn Marvel's Avengers wird auf der Pressekonferenz von Square Enix am Dienstag, den 11. Juni um 3 Uhr morgens live enthüllt.

Wir begleiten die E3 natürlich mit einem großen Live-Programm auf Max und auf GameStar.de mit News, Trailern, Analysen und Reports.

Was gibt's noch auf der Messe? Schaut euch unsere Liste mit allen Titeln der E3 2019 an!