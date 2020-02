Einer der Verkaufspunkte von Mass Effect ist die große Entscheidungsfreiheit. Ihr könnt stets wählen, ob ihr einen guten Soldaten spielt, oder über den Renegade-Pfad zu einem Abtrünnigen werdet und mehr auf euer eigenes Wohl achtet. Wie der Cinematic Director John Ebenger jetzt auf Twitter enttäuscht erklärt, folgten jedoch nur acht Prozent aller Spieler dem dunklen Pfad.

Chaotisch Gut: Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Großteil der Spieler ausschließlich die guten Entscheidungen im Verlauf des Spiels getroffen hat. Es haben lediglich so viele entsprechende gute Ende gesehen, in manchen Situation aber die Renegade-Entscheidung gewählt. Das erklären die Fans auch im weiteren Gespräch mit Ebenger.

User Fiske gibt zum Beispiel an, dass es seine Fantasie ist, Gutes auf eine rücksichtslose Art und Weise zu tun. Auch Nutzer Leamon Tuttle folgt dieser Idee und sagt, dass er eine Mischung spielte, um sich wie »Jack Bauer im Weltall« zu fühlen. Aussagen, über die sich der Director erfreut zeigt. Denn genau mit diesem Gedanken startete die Entwicklung von Mass Effect.

“Jack Bauer in space” was literally the elevator pitch for Mass Effect. So if that’s the experience that came across, the team nailed it!