In Mass Effect retten wir als Commander Shepard nicht nur (hoffentlich) das Universum vor den Reapern, irgendwo dazwischen finden wir vielleicht sogar die große Liebe. Oder zumindest Zeit für ein kleines Intermezzo mit unseren Crewmitgliedern.

Welche Romanzen es in Mass Effect gibt und wie ihr eine erfolgreiche Beziehung zu dem Mensch oder Alien eurer Wahl aufbaut, erklärt euch unser Romance-Guide:

Achtung, Spoiler! Solltet ihr Mass Effect noch nicht gespielt haben oder nicht wissen wollen, welche Charaktere ihr bezirzen könnt, solltet ihr nicht bei der Umfrage lieber nicht mitmachen.

Welche Romanze habt ihr gewählt? Stimmt ab

An welchen Mass-Effect-Charakter habt ihr euer Herz verloren? Macht mit bei unserer Umfrage. Da einige Romanzen sich zu richtigen Beziehungen entwickeln und andere wiederum nur von kurzer Dauer sind, listen wir der Vollständigkeit halber alle möglichen Romanzen in der Umfrage auf.

Ebenfalls beschränken wir die Auswahlmöglichkeit auf nur eine Option. Obwohl ihr in allen drei Spielen mit verschiedenen Charakteren anbandeln könnt, stellen wir euch hier vor die Qual der Wahl und bitten euch, die Romance-Option zu wählen, die euch insgesamt am besten gefallen hat.

Jetzt aber genug der Erklärungen, hier ist die Umfrage:

Natürlich freuen wir uns auch über ausführliche Erklärungen, warum ihr genau diesem Charakter euer Herz geschenkt habt. Schreibt uns eure Erklärung und Meinung zu den Romanzen gerne in die Kommentare. Vielleicht hat der oder die ein oder andere ja auch ein Auge auf eine Romanze geworfen, die unerreichbar war? Immerhin sind einige Romance-Optionen dem männlichen oder weiblichen Commander Shepard vorenthalten.

Vielleicht gibt es ja aber auch einen Charakter wie EDI oder Joker, die ihr gerne gedated hättet, das Spiel euch aber nicht die Möglichkeit geben hat? Schreibt auch hier gern eure Wunsch-Romanzen in die Kommentare.

Viele hilfreiche Tipps und Tricks zu Mass Effect findet ihr in unserer Guide-Übersicht. Ob sich die Legendary Edition überhaupt für euch lohnt, lest ihr in unserem Mass-Effect-Test bei GameStar Plus und wie gut die Remaster laufen erklärt euch unser Technik-Check.