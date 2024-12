»Du Monster« - Spieler lässt in Mass Effect fast seine gesamte Party sterben, Community ist geschockt

Zu viele mussten dran glauben.

Für manche von uns sitzt der Stachel des ersten Playthroughs von Mass Effect noch tief. Die Trilogie erzählt nicht nur eine spannende Weltraum-Geschichte und lässt euch mit futuristischen Waffen rumballern, sondern hat auch eine breite Palette an durchdachten Charakteren zu bieten.

Während zahlreicher Gefechte und in tiefgründigen Gesprächen wachsen diese den meisten Spielerinnen und Spielern so stark ans Herz, dass es doppelt weh tut, wenn eine Mission schiefläuft. Denn in allen drei Spielen von Mass Effect können wichtige Figuren ihr Leben lassen und das versuchen die meisten so gut es geht, zu verhindern.

Bis auf einen User auf Reddit, der die Tafel mit gefallenen Crew-Mitgliedern zum Bersten gebracht hat.

PLUS 9:56 Mass Effect: Wie wir uns bei Platz 6 unseres RPG-Rankings zum zweiten Mal verliebt haben

»Diese Tode waren unvermeidlich«

User Antonio_Malochio postete im Mass-Effect-Subreddit seine fragwürdige Errungenschaft mit den ironischen Worten »Ich verstehe, dass die restlichen Tode unvermeidbar waren, aber habe ich's vermasselt, als ich Jenkins sterben ließ?« Spielerinnen und Spieler, die den ersten Teil für eine halbe Stunde gespielt haben, verstehen den Witz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf dem Bild posiert sein Shepard vor einer Tafel, die in der Normandy angebracht ist. Sie zählt sämtliche Crew-Mitglieder auf, die während aller drei Teile verstorben sind.

Findigen Kennern der Reihe fällt vielleicht auf, dass hier nicht alle Namen der Charaktere abgebildet sind, die ihr Leben lassen können. Offenbar gibt es einfach nur nicht genügend Platz für alle Verschiedenen. So fehlt zum Beispiel Zaeed, für den laut OP kein Platz mehr auf der Tafel war.

In den Kommentaren reagiert man geschockt auf so viel Herzlosigkeit.

Ja. Du hast es komplett vergeigt. u/Yenko9 hat klare Worte

Es war einmal ein hässlicher Shepard. Er war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. u/Teboski78 zitiert einen bekannten Seestern

Herrgott... ich habe noch nie so viele Crew-Namen auf dieser Tafel gesehen. Du hast dich echt ins Zeug gelegt, oder? u/ChocolateCondoms ist überwältigt

Auf die Frage, wie es überhaupt möglich ist, dass so viele Leute sterben, antwortet OP wie folgt:

Habe ME2 nur mit Morinth und Zaeed beendet, beide starben in 3. Kaiden starb in 1, Ashley starb in 3. Javik liegt immer noch unter der Erde. Irgendwas sagt mir, dass Liara und James die letzte Mission vielleicht nicht überleben werden …

In einem anderen Kommentar erwähnt er außerdem, dass einige Crew-Mitglieder, wie Legion und Grunt gar nicht erst rekrutiert wurden, weshalb sie von seinen Kamikaze-Aktionen verschont blieben.

Es war also am Ende ganz schön still auf der Normandy von Antonio_Malochio. Immerhin wissen wir jetzt, dass man Mass Effect auch mit maximalen Verlusten irgendwie zu Ende bringen kann. Aber ist es das wert?

Dann hoffen wir mal, dass wir auch im nächsten Teil der Reihe wieder auf unvergessliche Charaktere treffen. Bioware arbeitet jedenfalls auf Hochtouren an Mass Effect 5. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel.