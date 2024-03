Mass Effect geht weiter: Die nächste Mission der Normandy-Crew findet als Brettspiel statt

Die Normandy-Crew ist wieder vereint - Mass Effect geht als Brettspiel weiter. Bildquelle: Modiphius Entertainment

Mass Effect the Boardgame - Priority: Hagalaz ist nicht das erste Brettspiel, das sich dem beleibten Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect annimmt. Allerdings konnten die Varianten von Monopoly und Risiko die Stärken des Spiels nur schwerlich zeigen. Priority: Hagalaz könnte das jedoch schaffen. Eine Veröffentlichung ist sogar noch im Jahr 2024 geplant.

Priority: Hagalaz - Mass Effect wird zum Brettspiel

Das Brettspiel findet mitten in den Ereignissen von Mass Effect 3 sein Setting. Commander Shepard und die Crew der SSV Normandy versuchen, die - je nachdem wie ihr euch anstellt - mehr oder weniger geeinte Galaxie gegen die alles organische Leben vernichtenden Reaper zu verteidigen.

Für die Geschichte des Brettspiels ist der Planet Hagalaz euer Ziel, dieser Ort im Sowilo-System ist Kennern der Videospiel-Trilogie im DLC »Versteck des Shadow Brokers« im zweiten Teil bereits begegnet.

Dort ist ein Cerberus-Forschungskreuzer abgestürzt, dessen Geheimnisse zu ergründen, die neueste Prioritätsmission der Normandy-Crew ist.

Mass Effect reiht sich mit der Brettspieladaption bei den ganz Großen ein:

Modiphius Entertainment, die Entwickler hinter Priority: Hagalaz, haben mit Brettspielen wie dem Tabletop-Rollenspiel zu Homeworld oder Dune: Adventures in the Imperium bereits einiges an Sci-Fi-Erfahrung sammeln können.

Zum Preis des Mass-Effect-Brettspiels ist aktuell noch nichts bekannt, ihr könnt euch auf der offiziellen Website für einen Newsletter anmelden. Veröffentlicht wird das Spiel über Asmodee.

Wer nicht warten will, kann mit diesem Spiel loslegen

Mit dabei als Co-Creator ist übrigens Eric Lang, der sich ebenfalls für Blood Rage verantwortlich zeichnet, Das ist eines der Brettspiele, das Heiko jedem Gaming-Fan nur wärmstens empfehlen kann. Falls euch mehr nach Sci-Fi der Sinn steht, ist ISS Vanguard vielleicht das Richtige für euch.

So soll sich Priority: Hagalaz spielen

Das Mass-Effect-Brettspiel kann alleine oder mit bis zu vier Personen gespielt werden. Ihr stellt eine Crew aus Commander Shepard (männlich oder weiblich), Tali, Garrus, Liara und Wrex zusammen. Alle sechs Crew-Mitglieder sind als 32 mm große Plastikminiaturen vorhanden.

Im Verlauf der Geschichte, die ihr spielt, sammeln eure gewählten Charaktere Erfahrungspunkte, mit denen ihr neue Fähigkeiten freischalten und verbessern könnt. Wie auch im Videospiel können Ausrüstung und Waffen aufgewertet werden.

Laut Modiphius sollen die Entscheidungen, die ihr beim Spielen trefft, Auswirkungen auf die Handlung haben und so einen Wiederspielwert schaffen. Die optionalen Loyalitäts-Missionen soll es auch wie in der Vorlage geben.