Falls ihr auf ein neues Mass Effect wartet, müsst ihr jetzt wirklich stark sein

Die Wartezeit bis zum nächsten Mass Effect ist zum verzweifeln.

Zur Feier des jährlichen N7 Days hat das Entwicklerstudio BioWare einen Teaser-Trailer für das kommende Mass Effect veröffentlicht. Damit wurde erneut bestätigt, dass an einem neuen Teil des SciFi-Rollenspiels gearbeitet wird. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in absehbarer Zeit in den Genuss kommen werdet, es tatsächlich zu spielen. Das sagen zumindest zwei Insider.

Den Teaser-Trailer zum kommenden Mass Effect seht ihr hier:

Das Spiel ist aktuell so weit weg, es ist in einer anderen Galaxie

In der Game Mess Morning Show von Giant Bomb haben Jeff Grubb und sein Gast Tamoor Hussain von GameSpot UK über den neuen Mass-Effect-Teaser gesprochen. Laut ihrer Quellen sei das Spiel noch meilenweit von einer Veröffentlichung entfernt. Grubb ergänzt dazu:

Mir wurde gesagt, man befinde sich mit der Entwicklung aktuell ungefähr so weit wie 2018 bei der Ankündigung Dragon Age: Dreadwolf. (…) Das wird vielleicht nächstes Jahr veröffentlicht. Rechnen wir das durch, kämen wir auf 2029 für Mass Effect 5.

Die Rechnung ist sogar recht optimistisch, wenn man bedenkt, dass es für Dragon Age: Dreadwolf noch kein offiziellen Veröffentlichungstermin gibt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es erst 2025 erscheint. Eine Vorschau zum kommenden Dragon Age seht ihr hier:

Auch Hussain äußerte sich zum Entwicklungsstand des kommenden Mass-Effect-Spiels:

Ich habe auch einige Informationen gehört und das Spiel ist aktuell so weit weg, es ist in einer anderen Galaxie.

Laut Grubb wurde der Teaser nur veröffentlicht, um die Fans zu vergewissern, dass weiterhin daran gearbeitet wird. Zudem wollte man etwas im Rahmen des N7-Days zeigen können. Man würde sich bei BioWare voll auf Dragon Age: Dreadwolf konzentrieren, das langsam ein festes Release-Fenster erhalten soll.

Im August machte das Entwicklerstudio bereits auf sich aufmerksam, weil 50 Mitarbeitende entlassen wurden. Mehr Informationen dazu und weitere interessante Beiträge zum Thema findet ihr hier:

Freut ihr euch auf die Fortsetzung von Mass Effect? Habt ihr mit einem früheren Release-Datum gerechnet oder seid ihr gar nicht davon ausgegangen, dass es in absehbarer Zeit erscheinen wird? Wie findet ihr den neuen Teaser-Trailer? Welche Erwartungen und Befürchtungen habt ihr für das Spiel? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!