Wie Aliens als Brettspiel: Crowdfunding-Kampagne startet und pulverisiert sofort das Ziel

Das neue Brettspiel Nemesis: Retaliation feiert große Crowdfunding-Erfolge.

1 Minute und 46 Sekunden. So lange hat es gedauert, damit die Crowdfunding-Kampagne für Nemesis: Retaliation sein Ziel erreichen konnte. Das war vor vier Tagen. Mittlerweile wurde von Interessierten so viel Geld investiert, dass das Projekt bei 9.000 Prozent des ursprünglichen Ziels steht.

Insgesamt kommt Nemesis: Retaliation schon jetzt auf ganze 4,5 Millionen Dollar, die über die Crowdfunding-Plattform Gamefound gesammelt wurden. Als ursprüngliches Ziel waren 50.000 Dollar angegeben. Die Fans haben das Ziel also augenblicklich in die Luft gesprengt. Ganze 19.830 Unterstützer haben bereits in das Projekt investiert, die Kampagne läuft dabei noch weitere 17 Tage.

Eine wirklich große Überraschung ist dieser gewaltige Andrang allerdings nicht und wurde höchstwahrscheinlich sogar kalkuliert. Immerhin nahmen bereits die beiden Vorgänger-Versionen auf Kickstarter jeweils mehrere Millionen Dollar ein.

3:19 Nemesis: Retaliation - Der Crowdfunding-Trailer zum Brettspiel-Phänomen

Was ist Nemesis: Retaliation für ein Spiel?

Der Erfolg kommt aber auch nicht von ungefähr. Nemesis hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einem beliebten Brettspiel gemausert, das primär durch seine immersive Darstellung der Geschichte und der spannenden Mischung aus Kooperation und Social Deduction viel Lob einheimste.

Im Kern handelte es sich bereits beim ersten Ableger um eine Brettspiel-Umsetzung der Alien-Reihe, nur eben ohne die gefräßigen Monster auch Xenomorphs nennen zu dürfen. Die Spielerinnen und Spieler müssen von einem Raumschiff fliehen, das von sich immer weiter ausbreitenden Aliens überrannt wird.

Allerdings verfolgen alle derweil auch noch ganz persönliche Ziele, die in der Regel deutlich egoistischer sind und der restlichen Mannschaft dabei aktiv schaden. Ob alle oder nur einzelne Spieler gewinnen, kann sich also von Runde zu Runde unterscheiden.

Was ist neu und was sind die Stretchgoals?

Retaliation ist der dritte Teil der Nemesis-Reihe und setzt die Geschichte im Grunde fort. Während ihr in den beiden Vorgängern als Crew auf einem Schiff oder im Untergrund von den Monstern überrascht wurdet, schlüpft ihr in Retaliation in die Rolle eines ausgebildeten Marine-Squads.

Ihr seid also deutlich besser auf die Gefahr vorbereitet und werdet euch effektiver verteidigen können. Das bedeutet auch, dass ihr vor einer Mission wählen könnt, mit welcher Ausrüstung euer Charakter ins Spiel startet. Es soll auch noch diverse weitere neue Spielmechaniken geben, die das bewährte Nemesis-Prinzip etwas aufbrechen.

Bislang wurden trotz der hohen Einnahmen erst zwei Stretchgoals erreicht, ein neues Bossmonster sowie ein zusätzlicher Charakter. Allerdings liegt das nur daran, dass während der Kampagne erst von Tag zu Tag neue Ziele enthüllt werden. Insgesamt wird es fünf zusätzlich freischaltbare Stretchgoals geben.

Um an dem Crowdfunding teilzunehmen, müsst ihr eine von vier Versionen kaufen, die verschiedene Vorteile bieten und natürlich auch jeweils mehr kosten:

Standard Edition: 65 Dollar

65 Dollar Special Edition: 109 Dollar

109 Dollar Collectors Edition: 189 Dollar

189 Dollar Nemesis Trilogie: 345 Dollar

Kanntet ihr Nemesis bereits und freut ihr euch auf den neuen Teil? Oder habt ihr gerade zum ersten Mal davon gehört? Plant ihr, das Projekt zu unterstützen, oder wartet ihr lieber erst einmal ab? Schreibt es in die Kommentare!