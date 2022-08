Mass Effect: Nach 10 Jahren könnt ihr endlich mit einem Fan-Liebling intim werden

Biowares Rollenspiele sind bekannt für ihre verschiedenen Liebschaften. Alleine in der Mass Effect Trilogie gibt es mit Ashley Williams, Liara T’Soni, Garrus, Kaidan und vielen weiteren schon eine ganze Riege an potenziellen Partnern. Ein Fan-Favorit fehlt aber: Jeff Moreau, besser bekannt als Joker.

Der humorvolle Pilot der Normandy will sich unserem Charme einfach nicht erliegen und geht in Mass Effect 3 lieber mit der künstlichen Intelligenz EDI aus. Wenn ihr euch nach zehn Jahren aber weiterhin nach einer romantischen Story-Line mit Joker sehnt, könnt ihr euch diesen Wunsch mit der Mod The Hatboy Project endlich erfüllen.

Falls ihr aber noch immer nicht die Mass Effect Trilogie angerührt habt, fürchtet euch nicht vor dem Spiel. Unsere Autorin Adriane ist auch erst dieses Jahr mit der Legendary Edition in die Sci-Fi-Welt eingetaucht und war positiv überrascht:

62 32 Mehr zum Thema Ich habe Mass Effect viel zu lange völlig falsch eingeschätzt

Was steckt alles in der Mod?

Die Mod könnt ihr euch über NexusMods herunterladen. Die Fan-Erweiterung ist leider nicht für alle Spiele erhältlich, sondern nur für die originale Version von Mass Effect 3. Die Legendary Edition ist noch nicht mit der Mod kompatibel, eine eigene Mod-Version ist aber bereits in Arbeit.

Ihr erhaltet dadurch Zugriff auf einige neue Dialog-Optionen zwischen Joker und Shepard, die neben einer festen Beziehung mit dem Piloten auch zu intimen Bettszenen führen können. Das kommt trotzdem nicht der allgemeinen Handlung in die Quere: Die Gespräche zwischen Joker und EDI werden beispielsweise ebenfalls umgeschrieben, sodass deren Beziehung rein platonischer Natur ist.

Einen Vorgeschmack auf die Unterhaltungen bietet folgender Trailer zur Mod:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Sind da etwa die gleichen Synchronsprecher am Werk? Nein, sind sie nicht. Die Stimmen wurden mithilfe einer KI erstellt, kommen den originalen aber erstaunlich nahe. Dabei handelt es sich natürlich nur um die englische Vertonung. Die gesamte Mod ist bis auf weiteres nur in englischer Sprache zu genießen.

Übrigens könnt ihr die Romanzen-Option mit Joker nur nutzen, wenn ihr die weibliche Shepard spielt. Den männlichen Shepard mit allen Dialogen und Animationen ebenfalls umzusetzen ist laut Modder zu viel Arbeit.

Wenn ihr euch noch immer nicht sicher seid, ob ihr euch für Joker oder doch lieber einer der zahlreichen anderen potenziellen Liebschaften entscheiden sollt, seht euch doch die Ergebnisse unserer Umfrage an:

Habt ihr euch nach dieser Mod schon ewig gesehnt, weil euch Joker bereits vor 10 Jahren mit seinem Charme und den exzellenten Pilotenfähigkeiten um den Finger gewickelt hat? Oder wünscht ihr euch eine ganz andere Romanzen-Option? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!