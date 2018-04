Das US-Magazin Gamereactor hat von einer anonymen Quelle innerhalb des Entwicklers Massive Entertainment erfahren, dass das Studio hinter The Division an einem Battle-Royale-Titel arbeitet. Im Januar 2018 soll sich Ubisoft bei dem schwedischen Team erkundigt haben, ob sie die Kapazitäten besitzen würden, sich das Genre anzuschauen und ein entsprechendes Spiel zu entwickeln.

Massive soll daraufhin geantwortet haben, dass sie in relativ kurzer Zeit etwas Spaßiges zaubern könnten. Weder die Entwickler noch Publisher Ubisoft haben sich bisher zu den Gerüchten offiziell geäußert. Daher bleibt bisher unklar, wie spruchreif dieses Projekt wirklich ist und, ob es ein eigenständiges Spiel wird.

Mit dem Survival-Modus hatte The Division in der Vergangenheit schon einen DLC bekommen, der an Battle Royale erinnert. Hier müssen 24 Spieler auf den Straßen von New York während eines Blizzard-Sturms die Kartenmitte erreichen. Kälte, Hunger, Durst und Symptome einer Krankheit erschweren dabei die Reise und die Überlebenden müssen sich mit Vorräten versorgen.

Voller Terminkalender

Gut möglich also, dass dieser Modus für The Division 2 noch weiter ausgebaut werden könnte. Insbesondere da sich Massive scheinbar sicher ist, das Battle-Royale-Projekt in kurzer Zeit abschließen zu können. Eigentlich haben die Schweden auch genug zu tun.

Plus-Report: Battle Royale: Woher kommt das Phänomen? - Erfolg auf Leben und Tod

Neben der Unterstützung von The Division arbeiten sie am Nachfolger und sind mit der Entwicklung eines Avatar-Spieles beauftragt. Das soll im Geschäftsjahr 2021 erscheinen und basiert auf der Snowdrop-Engine, dem technischen Grundgerüst der Division-Spiele.

Quelle: Gamereactor