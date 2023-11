Mehr Gold und XP in Diablo 4: Beim großen Event könnt ihr bald richtig abräumen

Das kommende Event für Diablo 4 verspricht große Belohnungen!

Diablo 4 ist mit Season 2 eindeutig besser geworden: Viele einst störende Gameplay-Elemente halten sich jetzt mehr im Hintergrund und es gibt aktuell so viele starke Builds wie nie zuvor. Aber die nächste Woche wird für Diablo-Fans noch aufregender: Die Rückkehr des zeitlich begrenzten Mother's Blessing Week steht bevor - und bei diesem Event könnt ihr ordentlich Gold und XP abräumen!

Das müsst ihr zum Diablo-Event wissen

Was ist das für ein Event? Bei der Mother's Blessing Week ( Segen der Mutter -Woche) handelt es sich um eine Bonuswoche in Blizzards Action-Rollenspiel, die ein Segen für alle ist, die noch auf dem Weg zum Max Level sind oder gerade einen weiteren Charakter hochziehen.

Während des gesamten Eventzeitraums erhaltet ihr nämlich 35 Prozent mehr Gold und Erfahrungspunkte. Dieser Bonus lässt sich zudem mit weiteren Boni wie Elixieren oder der Urne der Erfahrung, womit ihr letztlich unglaublich schnell leveln könnt.

Wenn ihr also noch eure Saisonreise abschließen oder im Battle Pass aufsteigen müsst - das ist die beste Gelegenheit! Dieser Bonus gilt übrigens nicht nur für Season-Charaktere, sondern auch für die aus dem Eternal Realm.

Wann geht's los? Der Segen der Mutter ist vom 20. bis 27. November verfügbar. Sobald das Event live ist, seht ihr in eurer Buff-Übersicht ein neues Symbol, dass den Start des Events und die aktiven Boni signalisiert.

Übrigens: Bereits nächstes Jahr soll mit Vessel of Hatred das erste große Add-on zu Diablo 4 erscheinen. Hier wird voraussichtlich Mephisto, der schon in der Kampagne des Hauptspiels eine wichtige Rolle gespielt hat, zurückkehren und womöglich als Endboss dienen – mehr dazu erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zu Vessel of Hatred.

Wie ist eure aktuelle Meinung zu Diablo 4? Geht's steil bergauf dank Season 2 und Diablo 4 ist endlich auf dem richtigen Weg? Oder macht Diablo 4 immer noch keinen Spaß und ihr habt den Titel schon längst zu den Akten gelegt? Wie immer gilt: Scrollt einfach ein bisschen herunter und lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!