Trotz Welterfolg: Elden Ring liegt in Deutschlands Verkaufs-Charts 2022 nur auf Platz 3

Im Jahr 2022 wurden zwar einige Titel verschoben, aber komplett auf große AAA-Spiele mussten wir nicht verzichten. Welche Titel sich in Deutschland am besten verkauft haben, verrät uns nun game, der Verband der deutschen Games-Branche.

Genaue Zahlen werden zwar nicht verraten, aber nichtsdestotrotz ist die Liste ziemlich spannend – so ist immerhin der Preisabräumer Elden Ring nur knapp auf dem Treppchen, während das letzte FIFA von EA und das Nintendo-exklusive Pokémon Legenden: Arceus die Liste dominieren. Wie unfassbar viele Preise Elden Ring abräumen konnte, lest ihr in folgendem Artikel:

168 6 Preiserfolg Elden Ring übertrumpft in einem Bereich jetzt sogar The Witcher 3

Das sind die 20 meistverkauften Spiele 2022

Der Verband stellt folgende Top 20 der meistverkauften Titel vor:

Welche Spiele werden einberechnet?

In der Topliste befinden sich jegliche PC- und Konsolenspiele, die im Jahr 2022 erschienen sind. Dabei zählen die Verkäufe, die über die physische sowie über die digitale Ladentheke wandern – einzig der Handel über den Nintendo Eshop werden nicht mit einberechnet. Umso beachtlicher, dass Pokémon Legenden: Arceus trotzdem auf Platz 2 gelandet ist! Die Daten werden von Games Sales Data erhoben, die wiederum von der Interactive Software Federation of Europe betrieben wird.

Komplett repräsentativ für den Erfolg eines Spiels ist diese Liste aber nicht: God of War Ragnarök hatte beispielsweise mit einem Release im November deutlich weniger Zeit, viele Verkäufe zu sammeln als Elden Ring, welches schon im Februar erschien. Zusätzlich ist Ragnarök exklusiv auf PS4 und PS5 erhältlich, während Elden Ring auf allen üblichen Plattformen spielbar ist. Und mit einem USK ab 0 Jahren hat FIFA 23 natürlich eine viel größere Zielgruppe als beide Actionspiele. Behaltet dies also im Hinterkopf, wenn ihr die Liste unter die Lupe nehmt.

Wenn ihr hier die meistverkauften Spiele des Jahres seht, würdet ihr zurückblicken und sagen, es war ein gutes Spielejahr? Wir haben im Podcast 2022 Revue passieren lassen, ihr könnt gleich hier reinhören:

Link zum Podcast-Inhalt

Überrascht euch die Liste oder habt ihr mit den meisten Platzierungen bereits gerechnet? Welchen Titel hättet ihr am wenigsten erwartet oder fehlt euch vielleicht sogar ein Spiel komplett? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!