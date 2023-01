Elden Ring übertrumpft in einem Bereich jetzt sogar The Witcher 3 und Last of Us

Das Jahr 2022 ist vorüber und die Spielepreise sind verteilt. Es wundert nicht, dass das omnipräsente Soulslike Elden Ring dabei die meisten Preise als Game of the Year (GOTY) abgstaubt hat. Aber nicht nur das, es hat die meisten GOTY-Preise jemals erhalten und zieht damit an The Witcher 3 und The Last of Us Part 2 vorbei.

Der Erfolg in Zahlen

Wie PCGamesN berichtet, hat Elden Ring mit 324 Preisen deutlich mehr Erfolge zu feiern, als die anderen Spiele aus dem Jahr 2022. Bei den Game Awards konnte sich der Titel beispielsweise den ersten Platz bei Spiel des Jahres, bestes Rollenspiel, bestes Art Design und beste Game Direction sichern. Aber auch bei den Steam Awards konnte das Soulslike abräumen. Hier seht ihr die fünf bestplatzierten Titel anhand der Anzahl ihrer Preise (Stand 3. Januar 2022):

Pentiment war einer der Überraschungshits 2022. In unserem Test-Video erfahrt ihr, warum es so gut ist:

9:46 Pentiment im Testvideo: Eines der besten Spiele des Jahres ist ein echtes Kunstwerk

Bis letztes Jahr wurde der Rekord von dem 2020 erschienen The Last of Us Part 2 gehalten, das immerhin 322 Preise erhielt. Zuvor war es das 2015 erschiene The Witcher 3 mit 281 Preisen.

Auch bei unserer Liste der 300 besten PC-Spiele aller Zeiten konnte sich Elden Ring sehr gut platzieren:

1470 90 Das große Ranking Die 300 besten PC-Spiele aller Zeiten

Hier eine Liste der Titel mit den meisten GOTY-Preisen der jeweiligen Jahre ab 2015:

Quelle: Game-of-the-Year-Awards-Tracker

Seht hier einen Trailer von It Takes Two, dem Gewinner der meisten Preise des Jahres 2021:

2:52 It Takes Two - Neuer Trailer zeigt euch die Koop-Action

Das Ergebnis ist mit Vorsicht zu genießen

Das Ergebnis sagt nicht mehr aus, als dass Elden Ring für viele Kritiker und Spieler der beste Titel des Jahres 2022 ist. Nur weil es die meisten GOTY-Preise aller Zeiten erhalten hat, ist es nicht unbedingt das beste Spiel aller Zeiten. Wenngleich es objektive Anhaltspunkte gibt, anhand dessen man ein Spiel bewerten kann, entscheidet ihr, welches für euch das beste Spiel ist.

Zu beachten ist, dass die Verteilung der Preise maßgeblich von der Konkurrenz abhängt. Diese war aufgrund der wenigen Triple-A Spiele im Jahr 2022 relativ klein. Allein God of War Ragnarök konnte ebenfalls viele Preise erbeuten. Im Vergleich zu 2015 und 2020 ist außerdem nicht außer Acht zu lassen, dass es 2022 mehr Preise gab, die potenziell gewonnen werden konnten, wodurch Elden Ring einen Vorteil hatte.

All das ändert nichts daran, dass Elden Ring wahnsinnig erfolgreich ist. Viel erfolgreicher als vergleichbare Soulslikes, auch aus dem Hause FromSoftware. Warum das so ist, zeigen wir euch in diesem Video:

16:23 Elden Ring gegen Dark Souls - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher?

Welches ist für euch das Spiel des Jahres 2022? Seid ihr eher Team Elden Ring, Team Witcher oder Team The Last of Us? Und wie zufrieden seid ihr überhaupt mit den Spiele-Releases 2022? Schreibt es in die Kommentare!