Sony setzt Men in Black mit einem Spin-off fort: Chris Hemsworth und Tessa Thompson feiern in Men in Black: International ihr Debüt als neue MiB-Agenten im Kampf gegen kriminelle Außerirdische. Doch können sie auch die Kritiker begeistern? Die Antwort lautet: Eher nicht.

Neues MiB-Team hat es schwer

Zum heutigen Kinostart sind die ersten ausführlichen Filmkritiken eingetroffen und bescheren der Science-Fiction-Komödie von Regisseur F. Gary Gray (Fast & Furious 8, The Italian Job) ein ziemlich vernichtendes Urteil.

Auf dem Wertungsportal Rotten Tomatoes kommt der neue MiB-Film bei der Presse nicht über 29 Prozent positiver Kritiken hinaus. Der durchschnittliche Wert liegt bei 4.63 von 10. Noch fehlen die Werte der Kinobesucher, die ihre Meinung erst zum morgigen US-Start einreichen können und somit den Wert noch ändern können.

Auf Metacritic zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Hier wird Men in Black: International mit derzeit 43 Prozent gewertet. Die meisten Kritiken liegen im gelben Mittelfeld mit einigen wenigen Ausreißern nach oben und unten.

Nach Meinung vieler Kritiker scheint das bereits aus Thor 3 eingespielte Team, Chris Hemsworth und Tessa Thompson, der einzige Lichtblick im neuen MiB-Film zu sein - auch wenn nicht alle Gags zünden wollen. Unser Kollege Carsten Baumgardt von Filmstarts (2/5) bringt es auf den Punkt:

"Erzählerisch bleibt vieles Stückwerk, das nicht recht zusammenpasst. Doch Men In Black: International hat noch eine weitere eklatante Schwäche: Nicht nur der Film als Ganzes ist in seiner Dynamik berechenbar, sondern auch nahezu jede einzelne Szene. Man weiß immer, worauf es am Ende des Dialogs hinauslaufen wird [...]. Der frische Witz fehlt, der Unterhaltungswert ist überschaubar. Men In Black: International ist ein halbgares Spin-off, das mit seiner wenig stimmigen Story und teils mäßigen Effekten wie aus der Zeit gefallen wirkt."

Die Kritiken zu Men in Black: International