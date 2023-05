Metal Gear Solid 3 Remake: Eines der besten Spiele aller Zeiten könnt ihr erstmals am PC spielen

2:02 Das Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im ersten Trailer enthüllt

Auf dem großen Playstation-Event wurde die Neuauflage von Metal Gear Solid 3: Snake Eater endlich bestätigt, nachdem sich die Gerüchte um das Remake seit Monaten hartnäckig gehalten hatten. Bereits Ende 2022 gab es bei den Game Awards nämlich einen verdächtigen Trailer zu sehen, der lediglich einen Dschungel und Morsegeräusche zeigte.

Gestern Abend folgte die offizielle Bestätigung inklusive eines zweiminütigen Trailers. Vor allem PC-Spieler dürfen sich freuen, denn das gefeierte Dschungelabenteuer erscheint erstmals auch für den PC.

Alle Infos zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Das Remake zu Metal Gear Solid 3 hört auf den Namen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Was Konami sich dabei gedacht hat, ist nicht klar: Delta ist nicht der dritte, sondern der vierte Buchstabe des griechischen Alphabets und auch bei den griechischen Ziffern entspricht Delta der Vier.

Der Titel könnte aber der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Neuauflagen der Metal Gear-Reihe sein, die in chronologisch korrekter Reihenfolge erscheinen könnten. Snake Eater spielt nämlich im Jahr 1964 und statt in die Rolle des bekannten Solid Snake schlüpft man hier in die von Big Boss, auch bekannt als Naked Snake.

Das Original erschien zwar lediglich für die Playstation 2, wird aber bis heute als Meisterwerk gefeiert: eine wendungsreiche und emotionale Handlung, gut ausgearbeitete Charaktere und eine perfekte Mischung aus Stealth-Elementen und Action-Szenen haben 2004 für reihenweise Traumwertungen gesorgt.

Da es sich um ein echtes Remake und nicht um ein Remaster handelt, ist es wahrscheinlich, dass es mehr Änderungen geben wird als nur eine zeitgemäße Präsentation. Inwiefern sich das Gameplay ändern wird, ist bislang aber nicht bekannt. Auch ein Releasedatum fehlt, derzeit gibt es nicht einmal eine grobe Zeitangabe seitens der Entwickler.

Wofür es aber einen Termin gibt: Die Master Collection erscheint im Herbst 2023 für die Playstation 5 - diese enthält die ersten drei Teile der Serie als Remaster, also optisch etwas aufgehübscht.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr Bock auf das Remake von MGS 3? Und habt ihr das Original bereits gespielt oder wäre das euer erstes Mal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!