Da kann Snake lange suchen: Maus- und Tastatur-Support gibt es für die Steam-Fassung der MGS Master Collection wahrscheinlich nicht.

Für Metal-Gear-Fans dürfte gestern ein guter Tag gewesen sein. Publisher Konami kündigte nämlich die MGS Master Collection an, die noch in diesem Herbst nicht nur für die aktuelle Konsolengeneration und die Switch, sondern auch via Steam für den heimischen Computer erscheinen soll.

Was ist drin?

In der Collection enthalten sind die HD-Versionen der Serienteile Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater, die Vorläufer Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake sowie zahlreiche Bonusinhalte wie eine Graphic Novel und Soundtracks. Im Trailer seht ihr mehr zu den Inhalten der Box:

1:34 Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 - Teaser zeigt erstmals Inhalte des Komplettpakets

Für Metal Gear Solid 3 ist die Master Collection der erste PC-Release überhaupt. Eigentlich ist die Steam-Veröffentlichung für Fans also Grund zur Freude. Doch anscheinend hat die Sache für PC-Spieler einen gehörigen Haken.

Wo liegt das Problem?

Wie aus dem inzwischen von Konami wieder gelöschten Steam-Eintrag der Master Collection hervorgeht, setzt diese zum Spielen einen Controller voraus. Eine Steuerung mit Maus und Tastatur wird nicht unterstützt.

Zwar gab es für Metal Gear Solid 1 und 2 bereits eine PC-Fassung mit entsprechender Steuerung, es könnte also sein, dass zumindest diese beiden Teile mit Maus und Tastatur spielbar sein werden. Spätestens für Teil 3 werdet ihr aber wohl oder übel zum Controller greifen müssen.

Einziges Trostpflaster: Besonders ausgereift war die PC-Steuerung für MGS 1 und 2 ohnehin nie; der Verlust ist also nicht so groß. Trotzdem sollte eine vernünftige Steuerung mit Maus und Tastatur bei heutigen PC-Releases eigentlich gängiger Standard sein.

Die Master Collection erscheint am 24. Oktober 2023 für den PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Der Namenszusatz Volume 1 legt außerdem nahe, dass es in der Zukunft einen weiteren, zweiten Teil der Collection geben könnte. Welche Serienteile dann darin enthalten sein könnten, wäre allerdings reine Spekulation.

Was denkt ihr über die PC-Fassung der Metal Gear Solid Master Collection? Freut ihr euch, Snakes Abenteuer auf dem Heimcomputer genießen zu können oder sagt ihr: Kein Support für Tastatur und Maus, das geht gar nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.