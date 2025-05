Vor 21 Jahren gab es einen Videospiel-Endboss, der einfach an Altersschwäche stirbt, wenn ihr tagelang nichts tut

Nein, die Grafik ist nicht erstaunlich gut gealtert - das ist ein Bild aus dem kommenden Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Der antike Sniper wurde er genannt. Mit über 100 Jahren auf dem Buckel hat The End noch immer eine ruhige Hand wie kein Zweiter. In Metal Gear Solid 3 wird die Hand jedoch nach einer Weile etwas zu ruhig, wenn ihr viel Geduld habt.

Im Bosskampf gibt es nämlich mehrere Wege, erfolgreich von dannen zu schreiten: Entweder stellt ihr euch The End in einem Sniper-Duell, um seinem letzten Wunsch gerecht zu werden. Oder ihr schaltet eure Konsole ab, wartet eine Woche in der Realität und das alte Herz hört von selbst auf zu schlagen.

Beim nächsten Start des Spiels erhaltet ihr dann folgende Zwischensequenz:

Es ist fast schon ein wenig traurig, wie Snake im Gespräch dann zugibt, dass er den letzten Wunsch dieses legendären Mannes verweigert hat. Ich habe ihn enttäuscht , so Snake.

Der dort auftauchende Papagei ist übrigens ein treuer Weggefährte von The End. Ursprünglich hat dieser seinem alten Herrn die Position seiner Ziele als Scout verraten - und ihn aufgeweckt, wenn er während der Schlacht mal wieder eingeschlafen ist.

Wenn Snake den Papagei übrigens tötet, bevor ihr eine Woche wartet, taucht der Vogel als Geist in der Zwischensequenz auf. Ihr müsst außerdem nicht zwingend eine volle Woche warten, bevor ihr weiterspielen könnt: Wenn ihr das Datum eurer Konsole eine Woche in die Zukunft stellt, funktioniert das ebenfalls.

Ursprünglich wollte Hideo Kojima den Kampf anders gestalten: Das Scharfschützen-Duell sollte ein bis zwei reale Wochen dauern, um das Ganze so realistisch wie möglich zu gestalten. Währenddessen sollten die Spieler langsam, aber sicher ihren Vorteil in der Positionierung herausarbeiten, ohne sich selbst zu verraten. Nach ein paar Testläufen hat sein Team ihm aber gesagt, dass seine Vision unmöglich umzusetzen sei.

Kojima hat schon eine ganze Reihe an ungewöhnlichen Bosskämpfen auf den Markt gebracht, besonders beliebt ist auch Psycho Mantis aus dem ersten Metal Gear Solid. Da mussten die Spieler ihren Controller in die zweite Buchse stecken, um den Psychospielchen des Gegners zu umgehen.

21 Jahre ist es her, dass Metal Gear Solid 3 erschien. Falls ihr jetzt wieder Lust auf das Spiel bekommen habt, solltet ihr euch wie beim Bosskampf von The End noch etwas gedulden. Am 28. August 2025 erscheint nämlich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das Remake des dritten Teils!

Dann könnt ihr den antiken Sniper in noch besserer Grafik im Stich lassen. Den Trailer dazu seht ihr übrigens etwas weiter oben im Artikel.