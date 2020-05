Patch für Metro: Exodus entfernt umstrittene DRM-Software

Nachdem bereits Doom Eternal zurückgerudert war und die Denuvo-Software kurz nach der Einführung wieder entfernte, zieht nun auch der Shooter Metro: Exodus nach. Zeitgleich mit dem DRM-freien Release auf GOG.com verschwindet auch Denuvo aus Metro: Exodus.

Der Patch vom 27. Mai 2020 entfernt das Anti-Manipulations-Programm aus allen Versionen, sprich Steam, Epic Games Store und Microsoft Store (inklusive Game Pass). Für Spieler, die der Software kritisch gegenüberstehen, dürfte das eine gute Nachricht sein.

Was ist Denuvo? Denuvo ist eine sogenannte Anti-Tamper-Software, die verhindern soll, dass Kopierschutze von Steam und Co. (mithilfe von Cracks) umgangen werden. Denuvo schützt also DRM-Software vor Manipulation.

Warum fürchten Spieler Denuvo? Denuvo steht im Verdacht, die Leistung von Spielen zu verschlechtern. So sollen niedrigere Frameraten und Ruckler entstehen.

Das Phänomen wurde untersucht: Zwar konnten die Tester keine einheitlichen Messergebnisse erzielen - dennoch zeichnete sich ab, dass Denuvo bei einigen Spielen und Hardware-Konfiguration durchaus Einfluss auf die Performance haben kann. Mehr dazu lest ihr im folgenden Artikel:

120 0 Mehr zum Thema Denuvo Kopierschutz in sieben Spielen getestet

Speicher-Backups bei Epic: Des Weiteren ist es Spielern nun möglich, Backups ihrer Savegames im Epic Store zu erstellen. Damit entsteht zusätzliche Sicherheit, falls die Cloud-Speicherfunktion mal versagen sollte. Ihr findet nun im Verzeichnis auf eurer Festplatte einen neuen Backup-Ordner - dort sind eure Speicherstände gesichert.

Kleinere Fehlerbehebungen: Der Patch konzentriert sich ansonsten nur auf Bug Fixes. Im Folgenden lest ihr die Patch Notes in der deutschen Übersetzung:

Patch Notes zu Metro Exodus