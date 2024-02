Was ist mit Metro 4? Nach VR-Ankündigung geben die Entwickler ein klares Statement ab

Das nächste Metro wird weiterhin entwickelt, wohin die Reise geht, wissen wir aber noch nicht.

Mit Metro Exodus veröffentlichte das Entwicklerstudio 4A Games 2019 bereits den dritten Teil der erfolgreichen Shooterreihe im postapokalyptischen Russland. Auf eine Fortsetzung des damals für uns besten Singleplayer-Shooters seit Jahren warten seitdem viele Spielerinnen und Spieler.

Bei der letzten State of Play wurde zwar ein neues Spiel angekündigt, der Ableger der Reihe lässt sich aber nur mit VR-Brille spielen. In der Pressemeldung zur Ankündigung steckt aber auch ein Hinweis auf das nächste, richtige Metro.

Auch Metro 4 ist unterwegs

Neue Details zum nächsten Metro lassen sich hier zwar nicht finden, doch immerhin gibt es die Bestätigung, dass der Shooter weiterhin entwickelt wird. Es ist von der Fortsetzung der Hauptreihe die Rede, dessen Entwicklung separat von Metro Awakening fortgeführt wird.

1:32 Metro Awakening: Erstes Gameplay aus dem postapokalyptischen VR-Ableger

Die Formulierung weist auch darauf hin, dass für den VR-Ableger mit Vertigo Games ein anderes Entwicklungsstudio beauftragt wurde. Die Metro-Entwickler von 4A Games können sich also wahrscheinlich uneingeschränkt mit dem nächsten Teil der Reihe beschäftigen, und wurden durch Awakening nicht ausgebremst.

Was wissen wir über das nächste Metro?

Über Metro 4 gibt es bisher zwar weder Gameplay, noch Trailer oder Bilder zu sehen, allerdings verraten Entwickleraussagen und Gerüchte schon mehr über die Shooter-Fortsetzung:

Gibt es einen Multiplayer? Im Jahr 2020 gaben die Entwickler in einem Blogbeitrag an, mit möglichen Multiplayer-Elementen zu experimentieren. Man versicherte aber, dass der Fokus immer noch auf der Singleplayer-Kampagne liege. Ob diese Experimente weiterverfolgt oder aufgegeben wurden, ist nicht bekannt.

Bekannte Gameplay-Elemente: Der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson berichtete im Februar 2023, dass Elemente wie Stealth, Crafting oder das Looten von Ressourcen wieder eine Rolle spielen soll. Der Shooter soll zu diesem Zeitpunkt schon komplett durchspielbar gewesen sein. Die von Henderson noch für dasselbe Jahr erwartete Ankündigung erfolgte dann aber nicht.

Worum geht es? Ob die Geschichte von Artyom und seinen Freunden fortgeführt wird, ist noch nicht klar. In einem Blogbeitrag gaben die Entwickler aber an, die Story des Spiels nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges überdacht zu haben. Die Themen von Metro wie Macht, Politik und Tyrannei seien nun Teil ihres täglichen Lebens und sollen auf neue Weise Teil des Spiels werden.

Wann das nächste Metro erscheinen könnte, ist bisher noch nicht abzusehen. Da auch einige Entwickler von 4A Games in einem Studio in Kiew arbeiteten, kann sich die Entwicklung durch den Ukraine-Krieg verzögert haben. Warum es sich aber auch noch heute lohnt, Metro Exodus von 2019 zu spielen, lest ihr in der Kolumne von Alexander Krützfeldt.