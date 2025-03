Entwarnung nach Fan-Sorgen: Zu Metro 4 gibt es jetzt beruhigende Neuigkeiten

La Quimera stiftet Verwirrung rund um Metro 4, doch es gibt keinen Grund zur Sorge.

Ein neuer Story-Shooter stürzt die Fans von Metro in tiefe Verwirrung. Nachdem offiziell der Sci-Fi-Shooter La Quimera von den Metro-Machern 4A Games angekündigt wurde, haben sich viele Fragezeichen über den Köpfen der Leute gebildet, die das Werk des Studios aufmerksam verfolgen.

Denn eigentlich wurde bereits vor einigen Jahren angekündigt, dass 4A Games an einem weiteren Metro-Titel schraubt und gemeint war damit nicht das VR-Metro Awakening, das im November 2024 auf den Markt kam. Das wurde immerhin von einem völlig anderen Studio entwickelt.

Was ist da also los? Wieso kommt von 4A Games jetzt doch kein Metro? War es das womöglich mit der Reihe? Und warum nennt sich das Studio jetzt Reburn? All diese Fragen sind berechtigt, aber es gibt eine beruhigende Antwort. Denn das echte 4A Games hat sich in einem Statement zu Wort gemeldet und alles erklärt.