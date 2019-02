Metro: Exodus - Wertungsspiegel: So gut sind die Kritiken weltweit

Metro: Exodus stößt weltweit auf Wohlwollen: Die ersten Bewertungen sind da und Metacritic errechnet einen Durchschnitt von 84. Uns hat das Spiel sogar noch besser gefallen, in unserem Test zu Metro: Exodus vergibt Phil eine 90 und kürt es zum besten Singleplayer-Shooter seit Jahren!

Allerdings hat das Spiel auch seine Kritiker. Im Folgenden haben wir euch einige Wertungen der größten deutschen und internationalen Spieleseiten zusammengefasst:

Eine der niedrigsten Wertungen vergibt Jörg Luibl von 4players. Er landet unterm Strich bei einer 68 und resümiert:

"Die Qualität dieser russischen Odyssee schwankte so extrem wie ihre Klimazonen. Es war ein ständiges Auf und Ab: Nach dem viel zu überhastet inszenierten Einstieg freute ich mich über die freie Erkundungsphase an der Wolga, bevor ich ein schrecklich vorhersehbares und primitives Run&Gun-Szenario erlebte, um in der sandigen Steppe endlich wieder aufzuatmen.



Aber so schön es war, dass ich subtil oder brachial, schleichend oder explosiv vorgehen konnte, sorgte die stellenweise miserable KI für eine Entwertung der militärischen Gefechte gegen menschliche Feinde - das war teilweise Realsatire statt Taktik im Gelände. Und wo war das wichtige moralische Dilemma, das mich auch nur ansatzweise darüber nachdenken ließ, ob ich Unschuldige töte oder nicht?"