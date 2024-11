Eins der größten Sci-Fi-Highlights 2025 verspätet sich schon wieder - aber aus gutem Grund

Mickey 17 hat einen neuen Kinostart: Den 18. April 2025. Bildquelle: Warner Bros.

Fans von Bong Joon Ho haben es nicht leicht. Der neueste Film des Regisseurs von Filmen wie Parasite, Snowpiercer oder Okja hätte eigentlich längst erscheinen sollen: Ursprünglich für den März dieses Jahres geplant, ist es jetzt erst 2025 soweit.

Wer sich den 31. Januar dick und fett im Kalender angestrichen hat, muss jetzt allerdings stark sein. Denn Mickey 17 in der Hauptrolle beziehungsweise den Hauptrollen verspätet sich schon wieder. Zum dritten Mal!

Der neue Kinostart für Mickey 17 fällt damit auf den 18. April 2025 - wie Deadline berichtet.

Warum Mickey 17 (schon wieder) verschoben wird

Dahinter steckt jedoch eine strategische Entscheidung. Warner Bros. begründet die erneute Verschiebung des heiß erwarteten Sci-Fi-Film damit, dass zu dem Oster-Wochenende erfahrungsgemäß mehr Leute ins Kino gehen. Das Filmstudio will also garantieren, dass Mickey 17 ein Erfolg wird.

Die Erwartungen an Mickey 17 sind ohnehin recht hoch - zumindest, was Kinofans angeht. Immerhin hat Bong Joon Ho 2019 mit Parasite einen der besten Jahre herausgebracht, der gleichermaßen Kritiker wie Zuschauer begeisterte. Parasite wurde sogar mit vier Oscars ausgezeichnet - unter anderem als erste fremdsprachige Produktion in der Kategorie bester Film des Jahres.

Worum geht's in Mickey 17?

Mit Mickey 17 knöpft sich Bong Joon Ho außerdem die Adaption eines ausgezeichneten Sci-Fi-Romans vor: Darin übernimmt Robert Pattinson die Rolle der Titelfigur, die sich als Mitglied einer Weltraumexpedition in die Tiefen des Alls aufmacht. Das ist natürlich brandgefährlich und Mickey gilt als ersetzbar.

Sollte Mickey tatsächlich umkommen, ist das aber kein großes Problem: Daraufhin wird einfach ein neuer Klon von ihm produziert, der mit den gleichen Erinnerungen daherkommt. Brenzlig wird es spätestens, als sich zwei verschiedene Klone von Mickey (und später sogar mehr) über den Weg laufen.

Neben Robert Pattinson treten im neuen Film von Bong Joon Ho übrigens Schauspieler wie Toni Collette (Knives Out), Mark Ruffalo (Poor Things), Naomie Ackie (Star Wars 9 und Steven Yeun (The Walking Dead) auf.

Mickey 17 startet also am 18. April 2025 und soll weltweit auch in IMAX-Kinos anlaufen.